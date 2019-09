Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați au fost prinși in flagrant de polițiștii din Capitala in timp ce incercau sa patrunda intr-un apartament din Sectorul 4. Proprietarul apartamentului se afla in casa cand a auzit zgomote la ușa. S-au uitat pe vizor și i-a vazut pe cei doi barbați, dupa care a sunat la serviciul de urgența…

- Marinela Bradosu, femeia in varsta de 49 ani, din comuna olteana Brancoveni, le-a declarat polițiștilor ca a fost violata in urma cu trei luni de Gheorghe Dinca, dar a recunoscut ca nu s-a dus sa il reclame pentru ca, spune ea, a fost amenințata cu moartea. Ea a fost adusa la sediului Politiei Caracal…

- URMARI… Cei sase hoti de cablu, pe care i-a prins, luni dimineata, primarul de la Bunesti Averesti, dupa o urmarire ca-n filme, au fost arestati! Indivizii au cerut sa fie cercetati in libertate, insa instanta le-a respins solicitarile. In urma lor, la Bunesti Averesti, oamenii nu contenesc sa se mire…

- Politistii au pus mana pe doi barbati, de 24 si respectiv 21 de ani, care au comis mai multe furturi din masini, pe raza municipiului Lugoj. Oamenii legii au reusit sa probeze faptul ca cei doi au spart nu mai putin de sase autoutilitare intr-o singura noapte. Indivizii au comis faptele in noaptea de…

- Polițiștii Postului de Poliție Varadia de Mureș cerceteaza un barbat pentru violența in familie. In data de 25 iulie a.c., polițiștii au fost sesizați despre faptul ca un barbat de 58 de ani, din Varadia de Mureș, pe fondul consumului de alcool și a unor neințelegeri in familie, și-a agresat fizic soția…

- Doi barbați din Gaujani și Pietroșani, județul Giurgiu, sunt cercetați de polițiști dupa ce au sustras dintr-o remorca mai mulți porci sacrificați de inspectorii DSVSA Giurgiu, în urma constatarii epidemiei de pesta porcina africana în localitatea

- Maria Sharapova (32 de ani, nr. 80 WTA) a abandonat, marți, 2 iulie, la scorul de 4-6, 7-6, 5-0 pentru frantuzoaica Pauline Parmentier (33 de ani, nr. 88 WTA), in primul tur al turneului de la Wimbledon, anunța MEDIAFAX.Rusoaica a acuzat dureri grave la incheietura mainii stangi, fapt ce a…

- O casa de pariuri din Targu-Jiu a fost sparta de hoți cu un baros. Trei tineri au patruns in incinta spargand geamurile cu ciocanul, pe care l-au folosit apoi și la deschiderea ușii seifului. Raufacatorii au disparut cu 16.000 de lei dar au fost prinși in scurt timp de polițiști. Trei persoane mascate…