- "Direcția Generala de Politie a Municipiului București efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. A fost efectuata cercetarea la fața locului și au fost ridicate imagini surprinse de camerele de supraveghere. Au fost audiați…

- Membri ai miscarii Rezist au organizat, luni, un protest la Ministerul Justitiei, pe treptele institutiei fiind aruncata vopsea de culoare rosie, ca reactie la eliberarea, prin legea recursului compensatoriu, a unor detinuti violenti, informeaza Agerpres.roPe treptele de la intrarea in sediul Ministerului…

- Tomac sustine ca "in orice tara normala in care s-ar intampla o grozavie precum crima de la Medias ministrii responsabili si-ar da demisia sau ar fi demisi"."Tudorel Toader (prin Legea recursului compensatoriu) si Carmen Dan (ministrul de Interne, sefa peste Politia aflata in blocaj) ar…

- Mai mulți protestatari s-au strans luni in fața Ministerului Justiției și, in semn de nemulțumire fața de efectele legii recursului compensatoriu, in baza careia mii de deținuți au fost eliberați, au aruncat cu vopsea roșie și cuțite pe treptele instituției. „Este un manifest, am facut asta in semn…

- O grupare care a obținut credite de la banci cu acte false a fost anihilata de polițiști, care percheziționeaza de miercuri dimineața locuințele suspecților. Acțiunea de amploare a fost demarata de polițiști și procurori in București și alte cinci județe, fiind vizate 29 de persoane pentru a fi aduse…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti actioneaza, miercuri, in mai multe santiere din Capitala, pe linia verificarii respectarii legislatiei in vigoare in domeniul construcțiilor, potrivit Agerpres. Potrivit DGPMB, politistii Serviciului de Investigare…