Ce au obtinut romanii din diaspora: Sectii la granite si prelungirea perioadei de inregistrare pentru votul prin corespondenta Reprezentantii a 29 de asociatii si organizatii ale societatenii civile au avut luni o intalnire cu presedintele Autoritatii Electorale Permanente si reprezentanti ai Ministerul de Externe, pentru a cere solutii la problemele pe care le intampina romanii din dispora care vor sa se inregistreze sa voteze prin corespondenta.



AEP a pus la dispozitie informatii pe siteul votstrainatate.ro. In ciuda faptului ca la recentele alegeri de la sfarsitul lunii mai au fost cozi de mii de oameni, la prezidentiale nu s-au inscris foarte multi romani pentru a vota prin corespondenta.



