Ce au marturisit anchetatorii din Costa Rica despre Udrea si Bica

Presa din Costa Rica dezvaluie ca Elena Udrea si Andreea Bica traiau in lux in Costa Rica, fara ca pe numele lor sa existe vreo tranzactie bancara in perioada in care au stat in aceasta tara, informeaza Observator TV.Diario Extra scrie ca Udrea si Bica primeau bani cash zilnic, de la un compatriot, traiau in apartamente de lux si frecventau cele mai bune restaurante. Cele doua romance au fost urmarite mai multe luni de anchetatorii Directiei de Inteligenta si Siguranta DIS , care au descoperit c ...