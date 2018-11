Stiri pe aceeasi tema

Runda a șasea a Diviziei A1 de volei feminin programeaza, la Timișoara, derbiul Banatului. UVT Agroland primește vizita formației CSM Lugoj. Antrenorul Bogdan Paul iși dorește ca victoria din etapa precedenta cu Știința Bacau sa fie susținuta de un parcurs pozitiv in partidele din urmatoarele doua saptamani.

UVT Agroland Timișoara se intoarce cu toate punctele din deplasarea de la Bacau. Formația banateana s-a impus clar in fața echipei locale Știința, scor 3-1, la capatul unui meci in care Maeva Orle a totalizat 27 de puncte.

Pentru UVT Agroland Timișoara urmeaza prima depasare din acest campionat. Formația banateana se dueleaza cu CSM Targoviște, sambata, de la ora 19. Agro a obtinut in doua etape o victorie si un esec, la fel ca adversarul de maine.

UVT Agroland Timișoara a suferit prima infrangere in noua ediție de campionat. Vicecampioana Europei, Volei Alba Blaj, s-a impus in minimum de seturi, scor 3-0, in runda a doua a Diviziei A1 de volei.

UVT Agroland Timișoara are programat unul dintre cele mai dificile meciuri din acest campionat. In etapa a doua a Diviziei A1 de volei feminin, „cea mai frumoasa echipa" primește vizita vicecampioanei Europei, Volei Alba Blaj.

UVT Agroland Timișoara parasește Cupa Romaniei din primul tur in sezonul 2018-2019. Formația banateana a fost invinsa cu 3-2 de Dinamo, la capatul unui meci pe care a reușit sa il trimita in tie-break.

UVT Agroland Timișoara a debutat cu o victorie in sezonul 2018-2019. Formația banateana a trecut in minimum de seturi, scor 3-0, de „U" NTT Data Cluj, la fel ca in partidele din sezonul trecut.

Vasluienii vor debuta pe teren propriu PROGRAM… Echipa vasluiana de handbal masculin a fost repartizata in Seria A a Diviziei A, in urma reorganizarii competitionale din esalonul secund. CSM Vaslui va avea colege de serie echipele CSM Botosani, CSU II Suceava, CSU Galati, CSM Bacau si CNOT Brasov. Formatia