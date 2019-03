Ce au in comun acesti oameni celebri? A trage un pui de somn in miezul zilei este un obicei nu la fel de comun pe cat era odinioara, datorita ritmului foarte rapid in care traim noi astazi. In ciuda stigmatului pus celor fac acest lucru, s-ar putea sa avem nevoie sa motaim, acum mai mult decat oricand. Motaitul te poate face mai productiv in decursul zilei, permitandu-ti sa te trezesti reimprospatat. Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol si foto: viataverdeviu.ro

