- Noi detalii cutremuratoare au ieșit la iveala in cazul triplei crime din Brașov. Deși, inițial, oamenii legii au crezut ca familia lui Florin Mircea Buliga dormea la momentul crimei, anchetatorii au descoperit ca victimele s-au luptat cu asasinul și aveau urme de autoaparare pe corp,

- Mircea N. Stoian crede ca exista o legatura intre crima de la Brașov și templul dorințelor de la Șinca Veche. Acest loc a fost frecventat de criminalul Florin Mircea Buliga, inainte de a-și ucide cu sange rece intreaga familie. Barbatul le-a spus anchetatorilor ca in felul acesta le-a „eliberat” sufletele…

- Criminalul din Brașov, Florin Mircea Buliga, a facut declarații halucinante. El le-a spus anchetatorilor ca poate comunica telepatic cu soția și cei doi copii pe care i-a omorat. Barbatul susține ca victimele i-au transmis ca „e mai bine acolo”. De asemenea, el le-a mai spus polițiștilor ca a vorbit…

- Florin Mircea Buliga, omul de afaceri din Brasov, care si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18, i-a șocat pe vecinii lui. Barbatul le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele celor dragi. El susține ca a așteptat ca familia lui sa adoarma, apoi i-a atacat pe […]…

Criminalul din Brașov a șocat o țara intreaga! El le-a spus anchetatorilor ca a vrut sa elibereze sufletele celor dragi. Omul de afaceri si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18. El a fost audiat preț de cateva ore si a povestit cum a premeditat totul.

- Barbatul care si a omorat sotia si cei doi copii ai sai a fost retinut, in noaptea de marti spre miercuri, si va fi prezentat judecatorilor Tribunalului cu propunere de arestare preventiva, a informat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Brasov, citat de Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Surse apropiate anchetei au declarat pentru jurnalistii „Adevarul" ca barbatul ar fi fost recent de doua ori la Manastirea Sinca Veche, o data chiar cu o zi in urma. Ucigasul ar fi marturisit ca ultima data cand a fost la manastire ar fi avut o revelatie religioasa, in urma careia ar fi inteles ca trebuie…

Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Surse judiciare au precizat ca, marți, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Brasov s-a prezentat un barbat de 43

Potrivit celor mai noi informații, criminalul care a luat viața copiilor și mamei acestora se numește Florin Mircea Buliga. El era administratorul unei firme din Brașov, conform B1. Știre in curs de actualizare.

- Starea drumurilor, vineri, 23 martie. Traficul pe Autostrada A2 este blocat complet, vineri dmineata. Un TIR s-a rasturnat ca urmare a caderii masive de zapada. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala. Avertizarea…

- Tot mai multe accidente grave din cauza vremii. O femeie de 32 de ani a murit, iar alti 3 oameni au fost raniti, in urma unui accident grav. O soferita de 25 de ani a derapat si a intrat intr-o masina. Tragedia a avut loc in judetul Hunedoara. Iar in Cluj Napoca mai multe masini […] The post Accident…

- Un individ din Bacau a incendiat o mașina, apoi a stat sa vada cum este cuprinsa de flacari. Mai mult, in incendiu a suferit și el arsuri. Pompierii care au intervenit pe strada Bicaz din Municipiul Bacau sunt siguri ca incendiul a fost provocat. Cand au intervenit cu o autospeciala pentru lichidarea…

Gesturile socante pe care educatoarea criminala le-a facut dupa gratii! Oana Net si-a ucis fetita de 4 ani si a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. In puscarie, femeia de 38 de ani a reusit sa isi socheze chiar si colegele de celula. Oana Net ar fi cedat psihic dupa o cearta teribila cu

- Numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 104. Institutul National de Sanatate Publica a confirmat alte doua decese cauzate de virusul gripal, un copil de 3 ani si o femeie in varsta de 40 de ani. Astfel, numarul deceselor a ajuns la 104. Astfel, potrivit INSP, una dintre victime este o fetita de…

- Procurorii de la Parchetul General au clasat plangerea depusa de un medic din Germania, care a reclamat ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ar fi facut fals in declaratii, au confirmat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Initial, plangerea a fost depusa la DNA, care si-a declinat insa…

- Procurorii au decis, dupa trei ore de audieri, retinerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani care si-a ucis fetita in varsta de patru ani. Oana Net le-a spus procurorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa.

- Accident deosebit de grav in Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un om și-a pierdut viața iar alți patru au fost raniți. Un șofer beat nu a mai putut controla mașina și a intrat pe contrasens. Autoturismul a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. Ambele mașini s-au facut țandari. Accidentul…

- Polițiștii din Suceava sunt in alerta dupa ce mașina unui șef de post a fost incendiata. Polițiștii au demarat de urgența o ancheta, mai ales ca autovehiculul polițistului a ars in fata casei. Anchetatorii au ridicat masina pentru expertiza, iar primul gand este legat de un atac mafiot.

- Jandarmii i-au prins pe prietenii tanarului din Pitești care a murit in fața blocului. Cei patru le-au spus oamenilor legii ca tanarul era in viața cand l-au dat jos din mașina. Un tanar de 28 de ani a fost gasit decedat pe trotuarul din fața blocului in care locuia din Pitești. Anchetatorii suspecteaza…

- Un tanar a fost descoperit mort, duminica, pe o strada din Pitești. Martorii susțin ca barbatul a fost aruncat acolo dintr-o mașina. Surse din interiorul anchetei spun ca victima este angajatul unui circ, cunoscut pentru ca ar fi consumator de etnobotanice. Insa, nu se știe daca acesta era viu cand…

- Acțiune in forța marți dimineața, in 23 de județe și in municipiul București. Polițiștii au efectuat 89 de percheziții la sediile unor societați comerciale și la locuințele unor persoane acuzate de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. Anchetatorii s-au oprit și la doua locații…

- Kieron Durkan, un popular fotbalist englez, a fost gasit mort in masina sa, care era parcata intr-o rezervatie naturala. Kieron Durkan a fost gasit la Wigg Island, in Runcon, oras industrial si port din nord-vestul Angliei, unde acesta a copilarit. Poliția a declarat ca nu exista circumstanțe suspecte…

- CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, revine cu informații-bomba legate de intalnirea dintre discretul milionar libanez Najib El Lakis și „bosulica” din Obor. Surse DAS (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.RO) ne-au dezvaluit identitatea personajului misterios cu care partenerul de afaceri…

Un tanar de 21 de ani a din localitatea Gheorghe Doja a murit, vineri seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate pe DC 51. „Masina s-a incolacit pe un stalp de electricitate, care s-a rupt de la baza si se tine doar in firele electrice", a declarat purtatorul de cuvant al

- Procurorii din cadrul Prachetului de pe langa Tribunalul Dolj au trimis in judecata 13 persoane, printre care se numara si Vadik Gigi Zavera, zis Gigioc, Marian Irinel Coanda, zis Charlie, Marian Vladescu si Gigel Rosianu. Inculpatii s-au batut in noaptea de 4-5 noiembrie 2016, in barul ON OFF din Craiova,…

- O intreaga comunitate este in stare de șoc, la Beliu, in județul Arad, dupa ce un student eminent, care avea și in liceu numai note de 10, a murit, marți dimineața, la spital. Tanarul era internat la Ineu, de cateva zile, iar apropiații credeau ca acesta a suferit complicații din cauza unei raceli.…

- Un medic din Sibiu a intrat cu mașina intr-un stalp, la 220 km/h. Un barbat de 37 de ani, medic chirurg la Spitalul Județean Sibiu, a murit in dimineața zilei de sambata (17 februarie), cu puțin inainte de ora 04.00, intr-un grav accident rutier, in timp ce conducea un autoturism marca Volkswagen. Barbatul,…

- Patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore in urma unor percheziții in Hunedoara și Timișoara. Anchetatorii vizau o grupare specializata in comiterea infracțiunii de contrabanda. Mascații au descins la 12 adrese din Hunedoara și Timișoara iar patru persoane au fost reținute fiind suspectate de…

- Un roman in varsta de 52 de ani este acuzat de politistii italieni ca si-a omorat concubina. Victima, o romanca, lucra ca ingrijitoare in casa unor batrani. Desi initial s-a crezut ca este vorba despre un accident domestic, anchetatorii si-au dat seama ca au de a face cu o crima. Romanca,…

- Potrivit unui comunicat de luni al Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, procurorii au dispus urmarirea penala si au instituit controlul judiciar pentru o durata de 60 de zile fata de minorul Mugurel-Emanuel Mazarache pentru comiterea a doua infractiuni de ultraj si o infractiune de distrugere.…

- TRAGEDIE pe SOSEA. ACCIDENT CUMPLIT in urma cu putin timp: Trei morti si un ranit grav dupa impactul dintre o masina si un TIR Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un…

Tanarul care a semanat panica in zona zero a Capitalei a actionat nebuneste, informeaza Romania TV. Mai multe persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ce teribilistul si-a transformat pur si simplu masina intr-o arma. Citeste si Accident cu 2 raniti in Brasov. Doua autoturisme

- Dosarul "Balena Albastra", clasat Procurorii DIICOT Brasov au clasat dosarul "Balena Albastra" si au stabilit ca elevii despre care existau informatii ca ar fi fost implicati în acest joc si care s-au sinucis, anul trecut, nu au avut legatura cu acesta. Anchetatorii…

- Soferul unui autoturosm a ajuns la spital in urma unui accident petrecut joi, pe DN1, in zona Timisul de Jos. Nu se știe ce intenții avea șoferul, insa a pierdut controlul volanului si a ieșit in decor, pe sensul opus de mers, unde s-a oprit intr-un indicator de „depasire interzisa”. Purtatorul de cuvant…

- Pana la 1 mai, DNA trebuie sa trimita dosarul politistului Bogdan Gigina la instanta. Rudele politistului acuza procurorii DNA ca taraganeaza ancheta si ca de mai bine de doi ani nu s-au mai efectuat acte procedurale in dosar. Avocatii familiei Gigina au aratat ca se incalca dreptul la un termen rezonabil…

- Potrivit politistilor din Brasov, pe DJ 104 A, intre localitatile Vistea de Sus si Victoria, o patrula auto a politistilor a pornit in urmarirea unei masini, cu semnalele acustice si luminoase in functiune. La vederea echipajului, soferul a intors autovehiculul, in scopul evitarii controlului, iar in…

- Peretele unei case din municipiul Constanța s-a prabușit, joi dupa-amaiza, peste o mașina din cauza vantului puternic. Incidentul s-a petrecut pe strada Ștefan Mihaileanu, din muncipiu, cand vantul puternic a daramat pur și simplu peretele unei locuințe. Acesta s-a prabușit peste un autoturism parcat…

- Mariana Buzia, o polițista locala de la Serviciul Rutier, a fost lovita intenționat cu mașina de un barbat din Dambovița! Femeia a fost dusa la Spitalul Județean de Urgența Ploiești și in momentul de fața este la Stabilizare. Femeia este conștienta și a suferit contuzie la membrele inferioare. Are…

- Procurorii DIICOT si-au pierdut un aparat de interceptare in masina sotiei lui Mihai Lucan, iar cel care a gasit dispozitivul este chiar medicul. Mihai Lucan folosea vehiculul in momentul in care din plafon a cazut o camera video miniaturala. Anchetatorii au recuperat dispozitivul, despre care spun…

- Vineri dimineata, la 112, un barbat sesiza faptul ca la Campulung, sub un pod de pe centura, langa cimitirul de la Apa Sarata, in albia raului se afla o masina de teren ce pare a fi abandonata. Barbatul care a sesizat acest aspect a precizat ca la ora 7.00, atunci cand a vazut masina, nu…

- Un autoturism BMW X5 a fost vazut in aceasta dimineața in albia paraului Targului din Campulung, in zona de centura. Mașina este abandonata, cu avariile din partea din fața aprinse. Autoturismul este inmatriculat in județul Brașov. In prezent, se desfașoara verificari pentru identificarea proprietarului…

- Mihai Lucan, despre acuzatiile de tentativa de omor: "Sa ma anuntati atunci cand o sa il omor si pe Papa. E jocul mai mare decat pot eu sa joc" Medicul Mihai Lucan s-a prezentat la Politie luni dimineata pentru controlul judiciar, Profesorul Mihai Lucan a ajuns luni dimineata la Sectia 17 Politie…

- Procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala „in rem” pentru tentativa de omor calificat cu premeditare, dupa ce medicul Mihai Lucan ar fi incercat sa sectioneze intentionat artera unui pacient, pentru a-i face rau unui coleg, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Anchetatorii…