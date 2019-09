Cetațeanul olandez banuit ca a rapit și ucis o fetița de 11 ani, din Gura Șurii, este in continuare cautat de autoritați – atat cele din Romania, cat și cele din Olanda. Dupa ce a fugit din țara, polițiștii aduna acum probele lasate de acesta in urma, inclusiv din apartamentul inchiriat la venirea in țara.