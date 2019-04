Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de criminaliști a IPJ Constanța a incheiat cercetarea la fața locului, declanșata in urma accidentului rutier semnalat azi dimineața la ora 7.15 pe drumul care face legatura intre Sacele și Navodari. Conform primelor investigații, centura de siguranța a șoferului era prinsa prin spatele scaunului…

- Razvan Ciobanu, celebrul creator de moda, a murit in aceasta dimineața intr-un accident rutier. Tragicul eveniment s-a produs la ieșirea din Sacele spre Navodari, pe DJ 226, județul Constanța. Principala „vina", din primele informații, este viteza cu care gonea Ciobanu la ora respectiva și care l-a…

- In a doua zi de Paște, creatorul de moda Razvan Ciobanu și-a gasit sfarșitul intr-un accident de circulație in Sacele, județul Constanța. Creatorul de moda era singur in mașina și ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit cu autoturismul de un copac. Creatorul de moda Razvan Ciobanu avea 43 de…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit, luni dimineata, in urma unui accident rutier produs la iesirea din Sacele spre Navodari, pe DJ 226 ... The post Razvan Ciobanu a murit intr-un accident in Constanta. Creatorul de moda era singur in masina | VIDEO appeared first on Renasterea banateana .

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu, de 43 de ani, a murit pe loc, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac la Sacele, in Constanta. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, luni dimineata a avut loc un grav accident rutier, ...

- Conform Antena 3, accidentul a avut loc pe raza localitatii Sacele, din judetul Constanta, dupa ce creatorul de moda a intrat cu masina intr-un copac. Razvan Ciobanu a murit pe loc. Creatorul de moda Razvan Ciobanu avea 43 de ani.

- Informație de ultima ora. Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier. Acesta se afla singur in mașina, atunci cand a pierdut controlul volanului. Polițiștii face cercetari la fața locului. Vom reveni cu detalii.Citește și: Ion Caramitru, dezvaluire FARA PRECEDENT despre…