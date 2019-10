Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe zile tensionate de proteste în Liban, provocate de ruinarea economiei, un ragaz de câteva minute a aparut sub forma unui cântec pentru copii, scrie CNN. Eliane Jabbour conducea mașina în districtul Baabda, la sud de Beirut, când o mulțime galagioasa…

- Sute de mii de oameni au ieșit pe strazile din Liban in acest weekend pentru a protesta impotriva corupției guvernamentale, dar momentul declanșator al protestul a venit dupa ce guvernul de la Beirut a anunțat ca vrea sa introduca o taxa pe apelurile prin WhatApp, transmite Business Insider. Guvernul…

- Guvernul unei tari a avut o idee cat se poate de neinspirata: sa puna taxa pe apelurile prin WhatsApp. Rezultatul: zeci de mii de oameni au iesit in strada, iar protestele sunt extrem de violente. Protestele au continuat pentru a doua zi in Liban, in ciuda faptului ca guvernul a dat inapoi dupa gafa…

- Carrie Lam, liderul de la Hong Kong, a decis sa renunte la proiectul de lege privind extradarea in China, care a provocat protestele din ultimele trei luni, potrivit presei locale, citate de Reuters.

- Proiectul de rectificare bugetara prevede alocarea unor fonduri suplimentare pentru SRI, SIE și SPP, decizia fiind aspru criticata de partenerii de guvernare de la ALDE, care au acuzat ca se taie bani de la educație, sanatate și transporturi și se dau bani la serviciile secrete. Surse guvernamentale…