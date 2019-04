Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Stefan Ungureanu (33 de ani), Bogdan Cosmin Hustiu (36 de ani) si Marius Gabriel Hustiu (32 de ani) traiau de mai multi ani in Italia, tara in care au intrat in vizorul politistilor pentru mai multe infractiuni minore.

- Doi barbați au scapat de acuzațiile de viol dupa ce trei judecatoare de la o instanța din Italia au concluzionat ca victima era ”prea urata” pentru a fi violata, scrie Time. Judecatoarele de la Curtea de Apel din Ancona i-au achitat pe cei doi barbați acuzați de violarea unei tinere de 22 de ani din…

- Șase romani din Italia au șocat o intreaga comunitate, dupa ce au vandalizat cimitirul din localitatea Maleo, din provincia Lodi. Cand oamenii s-au dus la cimitir au avut parte de o priveliște de coșmar: cruci rupte, morminte deschise. Incidentul a avut loc in data de 16 martie 2018, iar autoritațile…

- Carabinierii din Piacenza, Italia, au avut un șoc cand au oprit o mașina Toyota, care mergea haotic pe strazi. Ei au somat șoferul sa traga pe dreapta, iar șoferul a facut asta. Fiind beat "pulbere", acesta a tras totuși pe dreapta, dar cand carabinierii s-au apropiat, acesta a indreptat o arma spre…

- O fata de 14 ani a unei familii de romani a disparut din orașelul Pioltello, o localitate de langa Milano. Fata a plecat la școala pe 14 ianuarie și din acea dimineața nimeni nu mai știe nimic despre ea. Familia a primit un telefon foarte straniu, chiar in ziua dispariției fetei. "Nu va faceți griji…

- O clujeanca reclama ca in timpul unui zbor de la Cluj-Napoca la Bari i-a disparut un rucsac și nici pana astazi nu a fost identificat hoțul.Incidentul a avut loc in 12 ianuarie, iar Loredana Ionescu a relatat ca la aterizarea din Italia a așteptat ca toți pasagerii sa coboare, pentru ca era insoțita…

- Joi seara, o patrula a poliției din Schweinfurt-Werneck a oprit pe autostrada o furgoneta de transport. In urma verificarilor de rutina polițiștii au descoperit doisprezece saci de gunoi plini cu pachete care conțineau imbracaminte și diverse dispozitive electronice.