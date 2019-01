Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor statistice prezentate de Parlament, in patru luni ale sesiuni de toamna-iarna au fost votate 114 acte legislative. In aceasta perioada, deputații au acceptat 16 cereri de demisii și numiri in funcție.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale marți, 11 decembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind inființarea mecanismelor prevazute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilitați.Legea…

- Jurnalistul Liviu Avram a comentat anuntul lansat de premierul Viorica Dancila la finalul Comitetului Executiv al PSD, potrivit caruia Guvernul va adopta o Ordonanta de Urgenta pentru Codul penal si cel de procedura penala. Jurnalistul a explicat ca astfel de initiative nu au mai existat pana acum si…

- Cu doar cateva saptamani inainte ca Romania sa preia președinția Consiliului Uniunii Europene de la Austria, premierul Viorica Dancila a anunțat, vineri, ca pe 12 decembrie va merge in Parlament pentru a prezenta “forma finala” a programului președinției rotative....

- „Am discutat acest aspect și vom lua fiecare punct. Este important dialogul, e important sa vedem lucruririle care sunt pliate pe realitate, dar și lucrurile pe care Romania, efectiv, nu le poate indeplini, pentru ca anumite aspecte ar duce la incalcarea Constituției - ma refer la anularea unor legi…

- UDMR se distanteaza de PNL si USR in problema revocarii conducerii Camerei Deputatilor. Liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi, declara la RFI ca nici Liviu Dragnea, nici Florin Iordache nu au fost revocati de la conducerea forului legislativ, asa cum sustine opozitia, pentru ca regulamentul…

- Legea impotriva violenței psihologice in școli a fost adoptata de Parlament. Documentul, votat marți de Senat in calitate de for decizional, definește bullyingul ca fiind o agresiune fizica manifestata prin lovire, piedici sau imbranceli ori verbala, prin porecle, insulte, tachinari sau umiliri. Copilul…

- AfirmaE›ia aparE›ine guvernatorului BNM, Sergiu Cioclea, E™i a fost fAƒcutAƒ A®n contextul explicaE›iilor date A®n Parlament cu privire la aprecierea leului moldovenesc faE›Aƒ de moneda europeanAƒ, A®nregistratAƒ A®n ultimele luni.