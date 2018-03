Stiri pe aceeasi tema

- Anastasia Gheorghe, fiica jurnalistului Andrei Gheorghe, face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei, dupa ce spune ca în media au aparut imagini cu jurnalistul decedat, aceasta acuzând o goana dupa senzational.

- Daniel Buzdugan a trait un adevarat soc atunci cand a aflat ca Andrei Gheorghe a murit si a tinut sa isi exprime regretul printr-un mesaj incarcat de emotie. Buzdugan a fost profund afectat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit si a scris un mesaj, in care a relatat ca a trecut prin multe intamplari…

- Gigi Becali nu-și mai aduce aminte de acel episod, dar a ținut sa trasminta un mesaj, dupa trecerea in neființa a omului de radio și televiziune. Andrei Gheorghe nu va fi inmormantat. Ce a decis FAMILIA "Ce tragedie? Andrei Gheorghe? Nu mai știu ce a fost atunci, eu nu l-am cunoscut.…

- Din primele verificari, nu sunt indicii ca moartea jurnalistului Andrei Gheorghe ar fi fost una suspecta, acesta fiind cunoscut ca suferind de afectiuni cardiace si avand un infarct in trecut, au declarat surse judiciare, pentru Mediafax.

- Moartea fulgeratoare a jurnalistului Andrei Gheorghe a luat prin surprindere pe toata lumea, fie foști colegi de breasla, persoane publice, foști ascultatori. In aces context, rețelele de socializare s-au umplut de mesaje de adio, detalii mai puțin știute din existența fostului om de radio, povești…

- Moartea jurnalistului Andrei Gheorghe a provocat multa durere in sufletele celor care l-au cunoscut și l-au apreciat. Andreea Esca se numara printre prietenii sai apropiați. Vedeta Pro TV-ului este teribil de afectata de vestea morții colegului și prietenului ei. Știrista a dezvaluit totodata cum l-a…

- Andrei Gheorghe a murit. Andrei Gheorghe a fost un prezentator și realizator de radio și televiziune din Romania. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. La 22.25 a fost inregistrat un apel la 112 cu informația ca Andrei Gheorghe a fost gasit in baie. La aceasta ora, membrii familiei și cei…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Moartea lui Andrei Gheorghe a șocat pe toata lumea. Trecerea brusca in neființa a celebrului om de radio și de televiziune a lasat multe rani adanci. Cei care l-au cunoscut iși amintesc cu drag de el. Mihai Bobonete și-a adus aminte de prima lui apariție televizata, chiar in emisiunea lui Andrei Gheorghe,…

- Andrei Gheorghe a murit. Singur. Andrei Gheorghe, unul din cei mai cunoscuti realizatori de emisiuni radio din Romania, a murit. Trupul neinsufletit al jurnalistului a fost gasit in baia locuintei din Voluntari seara trecuta. A fost primit un apel la 112 in urma caruia echipele medicale au sosit la…

- Nascut in orasul Lipetk din Rusia, Andrei Gheorghe a fost printre cele mai sonore nume ale radioului și televiziunii din Romania. Moartea lui prematura, la 56 de ani, a luat prin surprindere pe toata lumea.

- Cunoscutul om de radio și televiziune Andrei Gheorghe s-a stins din viața subit, la varsta de 56 de ani, din cauza unui stop cardiorespirator pe care l-ar fi suferit cu 12 ore inainte de a fi gasit. La scurt timp dupa aflarea veștii teribile au aparut numeroase reacții.

- Omul de radio si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni seara la varsta de 56 de ani. Vestea a picat ca un trasnet pentru colegii de breasla. Andreea Berecleanu a vorbit in emisiunea „Sinteza Zilei” despre dispariția jurnalistului Andrei Gheorghe. Cei doi au lucrat impreuna și au fost la un…

- Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. A fost un prezentator și realizator de emisiuni radio și televiziune din Romania, realizator de filme documentare, de scurt și lung metraj. Din primele cercetari se pare ca Andrei Gheorghe a suferit un stop cardiorespirator. Decesul a survenit in dimineata…

- Mesajele de condoleante curg incontinuu de la aflarea cumplitei vesti a mortii indragitului om de radio si televiziune, Andrei Gheorghe.Atat admiratori cat si fosti colegi ai jurnalistului au lasat mesaje pe pagina de Facebook. Redam cateva dintre ele:Sunt oameni ce lasa impresia ca or sa fie acolo…

- Andrei Gheorghe a murit // Cunoscutul jurnalist Andrei Gheorghe a murit luni, 19 martie 2018. Avea 56 de ani. În noaptea de luni spre marti, a fost data publicitatii cauza decesului fostului jurnalist.

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. Totul s-a intamplat la mai bine de o saptamana de la moartea Israelei Vodovoz. Ceea ce cutremura pe toata lumea este legatura dintre moartea celor doi.

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

- Andrei Gheorghe a fost gasit mort in aceasta seara. La ora 22:15, un apel la 112 anunta ca o persoana este decedata la locuinta sa din Voluntari. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta. Conform informațiilor, trupul neinsuflețit ar fi fost descoperit de o persoana care avea…

- A fost supranumit „contabilul de la Auschwitz” (pentru contributia pe care a avut-o, dintre zidurile sinistrului lagar de exterminare, la fi nantarea masinariei de razboi naziste) si condamnat, in 2015, la patru ani de inchisoare pentru „complicitate” la omorarea a 300.000 de evrei. Oskar Groening,…

- Tragedie in sportul romanesc S a stins din viata, la numai 32 de ani, invinsa de o boala necrutatoare, Alexandra Roua, care a jucat handbal la Oltchim Rm. Valcea, Muresul Tg. Mures si HCM Baia Mare.Fiica de handbalista Cristina Lada Roua, fost mare portar la Oltchim , Alexandra Roua a lasat in in urma…

- Tragedie uriașa petrecuta in Anglia, acolo unde o buzoianca de 36 de ani, mama a doi copii minori, a murit in urma unui accident rutier cumplit. Corina Diaconu era stabilita acolo de aproape 6 ani, iar acum se intoarce in țara, in sicriu. Pentru a repatria trupul neinsuflețit al femeii, familia are…

- Barbatul in varsta de 35 de ani este din din satul Scurta, judetul Bacau si a fost gasit mort, la marginea localitatii, cu multiple semne de violenta pe corp. Imediat au fost alertate autoritatile, iar la fata locului au ajuns pentru cercetari mai multe echipaje de politie si un procuror criminalist,…

- Razboiul din Siria s-a soldat cu peste 350.000 de morti, potrivit unui nou bilant furnizat de ONG-ul Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), cu trei zile inainte de implinirea a 7 ani de la inceperea conflictului, scrie AFP."353.

- Ken Dodd, un comediant celebru, a murit duminica la varsta de 90 de ani. Vestea tragica a fost anunțata de atașatul sau de presa care a dezvaluit informația in aceasta dimineața. „S-a stins o legenda”, au spus toți cei care l-au cunoscut.

- Henry Cavill, starul noii serii de filme "Superman", a fost victima unei farse online privind decesul sau, actorul britanic precizand pe platforma online Instagram ca este in viata, potrivit nme.com.

- Este gravida cu primul sau copil cu iubitul Tristan Thompson și in luna a 8-a de sarcina, Khloe Kardashian face dezvaluiri uluitoare cu privire la momentul venirii pe lume a copilului sau. Cand și unde iși va aduce pe lume bebelușul și mai ales ce are de gand sa faca imediat dupa ce va deveni mama,…

- Bunica artistului Valentin Sanfira a murit. Acesta a facut anunțul pe contul de socializare, unde a postat un mesaj emoționant. Fanii l-au incurajat și l-au sfatuit sa fie puternic zilele acestea. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o odihneasca si sa o ierte!”, este mesajul lui Valentin…

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal.

- Epidemia de gripa face ravagii in Statele Unite. 37 de copii au murit plus foarte multi adulti, dar numarul exact al victimelor nu este cunoscut. Medicii avertizeaza: cei mai vulnerabili in fata bolii sunt cei cu varste cuprinse intre 50 si 64 de ani.

- Alexandru Arșinel și colegii sai pregatesc un spectacol omagiu pentru Stela Popescu, ce va avea loc in curand. Actorul marturisește ca se simte copleșit de probleme și uneori crede ca nu mai gandește. „Incercam sa mergem mai departe. Este foarte greu fara Stela. Imi placea sa o salut, sa-i…

- Decizia luata de Alexandru Arșinel dupa moartea Stelei Popescu. Actorul a vorbit in direct la tv despre cat de grea a fost ultima perioada din viața lui. Dispariția partenerei de scena și problemele grave ale soției sale l-au daramat pe unul dintre cei mai iubiți actori. Alexandru Arșinel și colegii…

- Conform medicilor de la Spitalul Judetean Constanta, mamica a ajuns in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente, in numai 5 minute fiind dusa in sala de operatii. Se pare ca femeia a suferit o ruptura a uterului in timpul nasterii la spitalul privat.

- Doliu la Hollywood! Prezentatorul emisiunii ”Storm Chaser”, Joel Taylor, a incetat din viata la numai 38 de ani. Moartea acestuia a fost confirmata chiar de colegul lui de emisiune, Reed Timmer. Cauzele mortii lui Joel Taylor sunt momentan necunoscute.

- O noua lovitura primita in randul Politiei Romane, dupa ce tanara Alina Cosovliu a pierdut lupta cu cancerul. O alta politista a fost diagnosticata cu cancer la creier si are nevoie de ajutor pentru a lupta cu temuta boala.

- Politistii gorjeni ancheteaza conditiile in care a murit un barbat, de 59 de ani din comuna Calnic, ars ieri intr-un incendiu, in propria locuinta. Barbatul a fost gasit ieri de pompieri langa o soba dintr-o camera a casei sale, in ...

- Inca o moarte suspecta in Iasi. Un tanar in varsta de 19 ani a fost gasit spanzurat pe terasa casei, unde locuia impreuna cu sora si parintii sai. Tragedia s-a petrecut luni-seara, pe strada Tudor Vladimirescu din Iasi. Acolo, Andrei Venin si-a pus capat zilelor. Chiar sora lui mai mica avea sa faca…

- "Viata nu-mi mai ofera mare lucru. Am cunoscut tot, am vazut totul. Urasc epoca asta", a explicat actorul in varsta de 82 de ani la finalul interviului cu Valerie Trierweiler intitulat "Moi, Delon: l'interview de sa vie".

- Fugit din țara pentru a scapa de problemele cu justiția, Radu Mazare nu este ferit de pericole! Madagascarul, statul unde fostul primar a fugit pentru a cere azil politic, a fost lovit de un ciclon devastator, in urma caruia 29 de persoane au murit.Douazeci și noua de persoane au murit, dupa…

- Și vedetele noastre sunt oameni, suferind la fel la fel de mult ca noi toți atunci cand pierdem pe cineva drag. Ele sunt celebritațile care au suferit cumplit, dupa ce cei dragi au fost rapiți de langa ei in urma unor accident cumplite. Liviu Varciu l-a pierdut pe fratele sau, Ionuț, intr-un oribil…

- Moartea unei românce i-a îngrozit pe românii din Spania, care au facut un apel disperat pe internet ca sa gaseasca rudele femeii. Cei cinci copii ai ei au ramas singuri pe lume, iar preluarea lor de catre rude este ultima soluție.

- Moartea unei romance i-a ingrozit pe romanii din Spania, care au facut un apel disperat pe internet ca sa gaseasca rudele femeii. Asta pentru ca cei cinci copii ai sai au ramas singuri pe lume. Din nefericire, tatal lor a incetat din viata in urma cu trei ani.

- 20 ianuarie 2014 este ziua in care sase oameni, un pilot, un copilot, trei medici si o studenta la medicina, au decolat de la Bucuresti spre Oradea pentru a preleva un ficat de la un pacient in moarte cerebrala, cu scopul de a salva o alta viata. Dupa ce au trecut muntii, motoarele avionului au inghetat,…

- Carol al II-lea, poreclit si Carol cel Rau a fost rege al Navarrei intre 1349 si 1387 si Conte de Evreux. Imediat dupa ce a ajuns rege, a incheiat o serie de intelegeri duplicitare, fiind inversunat sa ajunga pe tronul Frantei. Carol cel Rau a avut parte de o moarte care astazi ar fi considerata absurda,…

- Imediat dupa moartea lui, un mesaj cutremurator a aparut pe pagina lui de Facebook.In dreptul unei fotografii cu scriitorul aparea o urare de La Multi Ani si o invitatie la capela la care se afla depus trupul lui, pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun. "La multi ani prieteni! Cei…

- O persoana a murit pe loc dupa ce in locuinta sa din orasul Ploiesti au avut loc scurgeri de gaze. Autoritatile au intervenit de urgenta si au evacuate trei persoane, printre care doi copii.

- Un barbat si-a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr-un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita...

- Accident teribil la granița dintre județele Timiș și Hunedoara. Trei copii au ramas orfani de tata. Cinci persoane au fost ranite in timpul accidentului, dintre care una incarcerata. In ciuda eforturilor de a-l salva, barbatul prins intre fiarele mașinii a decedat. Soția și cei trei copii au lui au…

- Doi medici de la Spitalul Judetean de Urgente din Piatra Neamt au fost sanctionati pe linie administrativa de Comisia de Disciplina a unitatii, in urma decesului unei paciente. Tragedia a avut loc pe 30 noiembrie a.c, chiar a doua zi dupa ce o tanara nascuse la maternitatea spitalului.