- In cealalta partida a grupei se intalnesc, tot duminica, Franta (4 puncte) si Portugalia (6). In primele trei meciuri din grupa, tricolorii au obtinut urmatoarele rezultate: 13-21 cu Portugalia, 21-21 cu Franta si 28-23 cu Lituania, astfel ca au 2 puncte in clasament, la fel ca Lituania, pe…

- Nationala Romaniei se mentine pe locul 25 in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal, dat publicitatii miercuri, potrivit site-ului FIFA. Romania ocupa acelasi loc ca si in februarie, cand a fost publicata prima ierarhie a anului, dupa ce in martie a inregistrat o infrangere, 1-2 cu Suedia in…

- Romania se afla pe locul 7 in clasamentul european privind restricțiile in domeniul tutunului, inaintea Danemarcei, Greciei, Elveției sau Lituaniei (țara comisarului european pentru Sanatate, Vytenis Andriukaitis), arata raportul independent „Scala politicilor de control al consumului de tutun”,…

- KPMG si Institutul National de Cercetari Economice 'Costin C. Kiritescu' al Academiei Romane au realizat pentru Confederatia Patronala Concordia o ampla analiza sociologica a pietei muncii, de peste 300 de pagini, facuta publica pe 12 martie. Studiul care se numeste "Analiza cantitativa si calitativa…

- Un studiu sociologic de amploare realizat de KPMG si de Institutul Național de Cercetari Economice ‘Costin C. Kirițescu’ al Academiei Romane, arata ca peste 30% dintre tinerii absolvenți de studii superioare au ocupații care necesita studii medii. Studiul care se numeste “Analiza cantitativa si calitativa…

- Peste 30% dintre tinerii absolvenți de studii superioare au locuri de munca care necesita studii medii, reiese din "Analiza cantitativa si calitativa a pietei muncii în România", un studiu sociologic de amploare realizat de KPMG si de Institutul Național de Cercetari…

- Romania pierde anual populatia unui oras de marimea Piteștiului. Asta arata un studiu lansat marți despre criza de pe piata fortei de munca. Patronatele atrag atenţia autorităţilor că în câţiva ani vom avea nevoie de o jumătate de milion de angajaţi noi,…

