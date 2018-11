Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Hunedoara au decis ca fetita de sapte ani din Petrosani care plecase de acasa cu un barbat pentru a primi pomana de Ziua Mortilor, dar si cei doi frati gemeni ai acesteia, in varsta de patru ani, sa fie preluati…

- Fetita de 7 ani din municipiul Petrosani, care a fost data disparuta in urma cu o saptamana dupa ce a plecat din fata blocului impreuna cu un barbat ca sa primeasca alimente de pomana cu ocazia Zilei Mortilor, a fost gasita de politisti in cursul noptii de miercuri spre joi intr-un camin dezafectat…

- Politistii au reusit sa gaseasca fetita de 7 ani care plecase de acasa cu un barbat, pentru a primi pomana de Ziua Mortilor. Aceasta este teafara si nu ar fi fost abuzata in vreun fel, insa a fost transportata la spital, pentru evaluarea starii de sanatate.

- Politistii au reusit sa gaseasca fetita de 7 ani care plecase de acasa cu un barbat, pentru a primi pomana de Ziua Mortilor. Aceasta este teafara si nu ar fi fost abuzata in vreun fel, insa a fost transportata la spital, pentru evaluarea starii de sanatate.

- Potrivit Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, in cursul noptii de miercuri spre joi, politistii au gasit, in municipiul Vulcan, fetita care disparuse din Petrosani, dupa ce plecase impreuna cu un barbat dupa pomana de Ziua Mortilor. "In cursul noptii, in urma activitatilor investigative…