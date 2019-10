Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Ilie, șoferul TIR-ului care a spulberat microbuzul care circula regulmentar și a ucis noua oameni, respectase timpii de odihna prevazuti de lege, atunci cand a provocat accidentul din Ialomita. Rezultatul testului tahografului arata ca circula cu viteza legala, iar opoteza conform careia barbatul…

- Ancheta in cazul tragediei din judetul Ialomita, in care 10 persoane si-au pierdut viata si alte 7 au fost ranite grav, este in curs de desfasurare. Conform unor surse judiciare, citate de TVR, se pare ca soferul de TIR ar fi respectat timpii de odihna, iar in momentul impactului conducea cu 58 kilometri/h.

- Accidentul din Ialomița. Controverse in jurul accidentului din Ialomita, in care au murit zece oameni. Anchetatorii banuiesc ca soferul TIR-ului care a izbit microbuzul ar fi adormit la volan. Ipoteza este, insa, infirmata.

- 10 persoane au murit, iar sapte au fost ranite in aceasta dimineata, dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un TIR. S-a intamplat pe DN2A Slobozia-Urziceni. Din primele informatii, de vina a fost soferul TIR-ului, care a intrat pe contrasens. Ranitii au fost dusi la spitale din Slobozia si Bucuresti. In…

- Trei tinere din Lugoj au ajuns la spital miercuri seara in urma unui accident produs la capatul strazii Fagetului si inceputul strazii Salcamului. Soferul, un tanar din Lugoj, circula cu viteza foarte mare din directia strazii Fagetului, iar cand s-a apropiat de strada Salcamului a ignorat linia continua…

- Ziarul Unirea ACCIDENT pe DN 74: un șofer baut din comuna Vidra, a patruns pe contrasens intrand in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar Un șofer baut din comuna Vidra, județul Alba a intrat in coliziune cu un autoturism care circula rgulamentar, dupa ce a patruns pe contrasens intr-o…

- Trei persoane au fost ranite, duminica, dupa ce doua masini s-au ciocnit in localitatea Gura Raului din judetul Sibiu. O mașina a intrat cu viteza pe contrasens și s-a izbit de alta, potrivit Mediafax.Potrivit politistilor din Sibiu, pe drumul județean 106M, la intrarea in Gura Raului, șoferul…