Stiri pe aceeasi tema

- In Parlament, s-a stabilit deja un calendar pentru votul pe Cabinetul Ludovic Orban. Surse parlamentare au precizat, pentru Libertatea, ca audierile ministrilor PNL se vor intinde pe parcursul a trei zile, iar votul in plenul reunit ar putea sa se dea pe 5 noiembrie, cu cinci zile inainte de primul…

- 'Niciun parlamentar PSD de Giurgiu nu va intra in sala si nu va vota guvernul. Daca PNL cu aliatii lor de conjunctura au provocat caderea Guvernului prin motiune de cenzura, noi intelegem ca au responsabilitatea in a trece si noul guvern in Parlament. Asa cum spune legea, le trebuie 233 de voturi…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, referitor la desemnarea lui Ludovic Orban in funcția de premier, ca ar fi o „surpriza” daca va trece de votul Parlamentului „fiindca daca PSD nu susține, nu are cum sa treaca”. Liderul PSD Viorica Dancila si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel…

- Iasul a fost gazda Adunarii Regionale a Organizatiilor PNL din Nord-Estul Romaniei, un eveniment care a adunat reprezentati si simpatizanti liberali din judetele Moldovei, dar care s-a bucurat si de prezenta unui oaspete de seama, Excelenta Sa, Klaus Iohannis, presedintele Romaniei! In fata a peste…

- Daca doriti sa aflati ce se discuta la Iasi, la intanirea lui presedintelui Klaus Iohannis cu membrii PNL, urmariti in video de mai jos: Deputatul iesean Costel Alexe a pledat pentru construirea de autostrazi in Moldova. Si Gheorghe Flutur, liderul PNL de la Suceava, a pledat pentru construirea de autostrazi.…

- Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova Pe 14 septembrie, incepand din acest an, aniversam, in semn de respect pentru profesia de constructor, Ziua Naționala a Constructorului, ca prețuire pentru data de 14 septembrie 1895, cand a fost inaugurat podul peste Dunare, intre Fetești și Cernavoda, cunoscut…

- La 72 de ore de cand premierul Romaniei, Viorica Dancila i-a sfidat pe ieseni, alegand sa se deplaseze cu un elicopter privat la intalnirile politice pe care le-a avut in judetele Suceava, Botosani si Iasi pentru a ocoli traficul infernal de pe E583, rutina ambuteiajelor si a soferilor exasperati a…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, sustine ca omologul sau de la PNL, deputatul Costel Alexe, incearca sa destabilizeze filiala cu "o noua perdea de fum" atunci cand vorbeste despre migrarea unor primari din...