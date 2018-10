Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat pentru MEDIAFAX, ca a trimis corpul de control la Craiova, pentru a verifica modul in care a actionat ambulanta in cazul lui Ilie Balaci. Pintea a mai spus ca familia a fost cea care a semnalat anumite suspiciuni si ca in cel mult 2 zile ancheta e gata.

- Ministrul Sanatatii a spus ca a fost constituita o echipa care se va deplasa la Craiova pentru a efectua un control la Serviciul Judetean de Ambulanta. Sorina Pintea a spus ca ministerul s a autosesizat din cauza suspiciunilor familiei. "Impreuna cu domnul Raed Arafat am constituit o echipa de control…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, susține ca in cel mult 2 zile verificarile demarate dupa decesul lui Ilie Balaci vor fi finalizate. O comisie a plecat, luni, la Craiova, pentru a verifica daca s-au respectat procedurile de intervenție.Ne-am autosesizat in urma suspiciunilor pe care familia…

- Ministrul Sanatații a spus ca a fost constituita o echipa care se va deplasa la Craiova pentru a efectua un control la Serviciul Județean de Ambulanța. Sorina Pintea a spus ca ministerul s-a autosesizat din cauza suspiciunilor familiei. Ilie Balaci s-a stins duminica dimineața, in jurul orei 9.30 ,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, va dispune controale la spitalul din Dolj, dar va cere și inregistrarile de la 112, in cazul lui Ilie Balaci, ne-au precizat surse guvernamentale.Citește și: Moartea lui Ilie Balaci ridica suspiciuni − Familia acestuia a facut o solicitare de ULTIMA ORA…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, se afla in mijlocul unui scandal, insultand cu voie sau ”prostește”, medicii tineri și nu numai. . Ministrul afirma ca ”din pacate, in Romania, medicii nu sunt pregatiti suficient in sistemul de educatie. Practic, aparatura a luat-o putin inaintea pregatirii resursei…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, i-a vizitat sambata pe cei cinci raniti in urma violentelor din Piata Victoriei care sunt internati la Spitalul Floreasca din Capitala, ea spunand ca toate cele cinci persoane, inclusiv femeia jandarm care a fost batuta, sunt intr-o stare buna.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat marți seara ca a scazut considerabil numarul medicilor care solicita documente pentru plecarea peste hotare, precizand ca dotarile din ultima perioada din sistemul de sanatate reprezinta unul dintre motivele pentru care cadrele medicale raman in țara.„Numarul…