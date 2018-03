Ce au constantat reprezentantii FMI in Romania?

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul IT al Fiscului este invechit si acest fapt are un impact material pe eficienta colectarii taxelor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania, intr-o conferinta de presa. "Intelegem ca exista un program care a fost semnat cu Banca Mondiala si care este…

- Romania trebuie sa evite initiative legislative care pot pune in pericol stabilitatea financiara, cum ar fi cea referitoare la plafonarea dobanzilor, avertizeaza Fondul Monetar International. "Initiativele legislative care pot pune in pericol sistemul financiar trebuie evitate. Acestea se…

- Masurile de moderare fiscala si de inasprire a politicii monetare ar reprezenta cea mai buna combinatie pentru Romania in viitor, in conditiile in care cresterea economica puternica de anul trecut risca sa devina tot mai fragila, cresterea deficitelor si investitiile reduse vor reduce spatiul de…

- Lupta impotriva corupției va trebui sa continue pentru ca progresele Romaniei au fost recunoscute la nivel internațional, au declarat astazi, reprezentanții misiunii FMI la București. „Reducerea corupției va ajuta guvernul sa iși imbunatațeasca veniturile, va crește și eficiența cheltuielilor și va…

- Lupta împotriva coruptiei trebuie sa continue pentru ca ar ajuta la îmbunatatirea veniturilor guvernamentale si la cresterea eficientei cheltuielilor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru România, într-o

- Jaewoo Lee, seful misiunii Fondului Monetar International pentru Romania, si Alejandro Hajdenberg, reprezentantul permanent al FMI in Romania, organizeaza vineri o conferinta de presa, prilejuita de finalul vizitei la Bucuresti a expertilor institutiei financiare internationale. Reprezentantii…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) va cheltui mai mult de 2 milioane de lei pe studii si analize din care sa afle, printre altele, daca Romania are nevoie de o noua autoritate. Aceasta ar urma sa certifice magazinele online de incredere, din care romanii pot cumpara…

- "Noi am reformat sistemul de pensii și s-a introdus atat pilonul 2 cat și pilonul 3. Am auzit diverse critici legate de pionul 2. Pilonul 2 este o contribuție pe care o platesc salariații, dar care este administrata privat. Exista anumite semne de intrebare referitoare la eficiența acestor fonduri.…

- Sistemul bancar din Romania este, din nou, luat cu asalt de o serie de initiative legislative care au drept scop declarat protectia consumatorilor de servicii financiare fata de eventuale abuzuri ale bancilor. Reprezentantii bancilor spun, insa, ca in forma lor actuala, initiativele vor genera o…

- Sistemul “ticalos” trebuie schimbat, pentru ca este gresit, iar PSD este dator sa o faca, impreuna cu coalitia de guvernare si cu parlamentarii acesteia, a declarat sambata presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan. ”Putem sa arestam cati oameni politici vrem cu un sistem atat de ticalos, dar lucrurile…

- Sistemul ''ticalos'' trebuie schimbat, pentru ca este gresit, iar PSD este dator sa o faca, impreuna cu coalitia de guvernare si cu parlamentarii acesteia, a declarat sambata presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan. "Ultima oara cand am fost in aceasta sala era in 2015, cand v-am spus…

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca si reprezentantii Sindicatului Liber 'Navalistul' s-au intalnit in cursul zilei de astazi, 9 martie 2018, la sediul Ministerului Economiei, la invitatia ministrului pentru a schimba informatii referitoare la stadiul negocierilor privind transferul pachetului majoritar…

- Reprezentantii USR si Romania 100 au trimis, vineri, o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila cu privire la finalizarea dosarului Rosia Montana pentru inscrierea pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. "Ne confruntam cu lipsa unei transparente necesare in dosarul Rosia Montana,…

- Consumul zilnic de gaze a fost de circa 65 de milioane de metri cubi, iar sursele de provenienta au fost productie interna (aproximativ 27-28 de milioane de metri cubi), gaz extras din depozite (circa 14-15 milioane de metri cubi) si importuri, care au ajuns si la 22 de milioane de metri cubi (adica…

- Junior Achievement (JA) Romania și KRUK Romania colaboreaza pentru a aduce gratuit in școli, modulul Credite inteligente™, parte a programului național JA de educație financiara pentru liceu. Prin exerciții și studii de caz, modulul Credite inteligente™ ofera elevilor contexte de invațare in care identifica…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Proiectul de lege este finalizat, dar facem simulări…

- Aproximativ 150 de elevi din clasele I-IV de la una dintre cele mai mari școli din Timișoara vor invața in containere, in curtea școlii. Este vorba despre construcții modulare care arata, din exterior, ca niște containere de muncitori, insa in interior sunt mai moderne decat multe sali de clasa din…

- Oamenii de afaceri sustin ca economia romaneasca nu avea nevoie de Revolutie Fiscala si ca OUG 79/2017 risca sa faca foarte mult rau mediului privat autohton, daca nu i se aduc urgent modificari. Din pacate, modificarile iau timp, iar amanarea discutarii in Parlament a ordonantei prin care s-a aprobat…

- O serie de jucarii cat palma copilului fac inconjurul lumii si au ajuns si in Romania. Este vorba de o colectie de maimutele ce functioneaza pe principiile unui animal-robot de companie, ce scoate peste 40 de sunete la interactiunea cu copilul. Cele sase maimutele viu colorate si vesele se numesc MonkeyLings…

- Reprezentanții organizației au inaintat o petiție catre Ministerul Sanatații, comisiile de Sanatate din Parlament și catre președintele Klaus Iohannis, atragand atenția ca Romania nu are inca date concrete despre creșterea rezistenței la aceste medicamente. In contextul in care foruri internaționale…

- "Numarul celor care vor fi inclusi in registrul Fiscului pentru split TVA ar putea sa creasca, urmare a faptului ca banii au fost redirectionati pentru alte debite, iar o intarziere de peste 60 de zile atrage introducerea contribuabilului in aceasta baza, a declarat marti Alex Milcev, partener, liderul…

- In Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, peretii sunt scorojiti, mobilier este ruginit, iar la ferestre sunt puse cearsafuri, dupa cum arata imaginile care au ajuns virale pe retelele de socializare. Managerul spitalului si primarul Nicolae Robu spun insa ca unitatea medicala se…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, in calitate de presedinte al Sucursalei AMR Vest si membru al Delegatiei Romaniei la Comitetul European, a participat joi,1 februarie 2018, la semnarea Aliantei pentru Coeziune, o coalitie care considera ca politica de coeziune a UE trebuie sa ramana, in continuare,…

- Personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul instanțelor judecatorești și al parchetelor este nemulțumit de modul de calcul al drepturilor de natura salariala introdus incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Aceștia vor purta pe parcursul zilei banderole albe pe brațul drept, insa…

- ANM: Vremea va fi in continuare calda. Ce spun meteolorgii despre luna februarie Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca vremea va fi deosebit de calda si zilele urmatoare, chiar si cu 15 grade mai mult decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pana la 18 grade. In…

- Marturia cutremuratoare a jurnalistei Miriam Eugenia Soare care a detaliat chinul cumplit la care a supus-o sistemul de sanatate din Romania de cand a fost diagnosticata cu o forma agresiva de cancer, arata, din nou, ca sistemul de sanatate romanesc nu e in sprijinul pacientului ci parca impotriva acestuia.

- Reprezentantii principalelor publicatii mass-media din Romania, printre care se numara si ziarul Libertatea, s-au intalnit cu staff-ul de conducere al Postei Romane pentru a analiza ce trebuie schimbat astfel incat serviciile de distributie a presei sa fie imbunatatite. Reprezentantii publicatiilor…

- Declarația ministrului Justiiei, Tudorel Toader, care spune ca recidiva a scazut in Romania, fiind acum la un prag de sub 40 la suta, a starnit scandalul. De cealalta parte, sindicaliștii din penitenciare nu sunt de acord cu aceste cifre și declara ca ministrul prezinta date eronate. Tudorel Toader…

- Reprezentanții FDGR au luat aceasta decizie in urma „afirmatiilor calomnioase ale unor membrii PSD si ALDE la adresa FDGR incepand cu 2014” și din cauza faptului ca reprezentanții forumului nu sunt de acord cu intenția celor doua partide care vor forma guvernul de a modifica legile justiției.…

- Viitorul in construcții este rezervat proiectelor imobiliare mixte, care imbina componenta rezidențiala cu cea comerciala și de birouri, oferind un ecosistem complet. Dupa acest principiul s-au ghidat și dezvoltatorii celui mai amplu proiect de regenerare urbana din Romania – Immochan și Kasper Development.…

- Mai multe scoli sunt somate in aceasta perioada de conducerile inspectoratelor școlare și de Ministerul Educatiei Nationale sa ia masurile care se impun pentru a se incadra in chetuielile de personal aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018. Aceste cheltuieli sunt stabilite in functie…

- Declaratia 600: se amana sau dispare? Pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de ordonanta de urgenta de prelungire a termenului de depunere a declaratiei 600 de la 31 ianuarie la 1 martie. Ministrul interimar al finantelor, Ionut Misa, a spus ca se gândeste la o varianta…

- Fostul președinte al PSD, Mircea Geoana, a declarat, la interviurile Libertatea Live , ca actualul șef al social-democraților, Liviu Dragnea, va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale. In ciuda problemelor penale și a faptului ca este contestat in strada. Totodata,…

- Delegația chineza a fost condusa de directorul adjunct al China International Travel Service Beijing Co., LTD, cel mai mare operator de turism din China, care deruleaza o campanie de promovare a potențialului turistic romanesc pe piața chineza. Grupul de vizitatori a fost compus din reprezentanți…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF), 587.013 de imobile. Dintre acestea, 192.606 au fost inregistrate in anul 2016 si 386.298 in anul 2017. In 2018, ANCPI va grabi inregistrarea gratuita…

- Elena Udrea a avut o reacție neaștepta la numirea Vioricai Dancila ca premier, despre care spune ca este un prim-ministru ”care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate”. ”De data aceasta avem un premier care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate.…

- Lipsa medicamentelor vitale din Romania a fost una dintre temele discutate la intalnirea care a avut loc luni, 16 ianuarie 2018, la Cotroceni, la invitația Administrației Prezidențiale, intre...

- Reprezentantii industriei petroliere sunt ingrijorati Statie de alimentare Petrom. Foto: jurnaluldeilfov.ro. Reprezentantii industriei petroliere sunt îngrijorati de faptul ca unii politicieni considera ca redeventele percepute pentru gazul românesc nu sunt platite la un nivel…

- Cine trebuie sa o depuna declaratia 600? Daca o persoana fizica rezidenta in Romania a realizat in anul 2017 venituri extrasalariale mai mari de 12 salarii minime brute – 22.800 de lei (12 luni X 1.900 de lei salariul minim brut actual) -, aceasta persoana fizica are obligatia sa depuna la autoritatea…

- In ultimii doi ani, Romania se confrunta cu o criza acuta a forței de munca. Statisticile spun ca toate domeniile sunt afectate, dar cel mai mult – sectorul construcțiilor. Efectele se simt deja, dar ele vor deveni și mai greu de ignorat incepand de anul viitor, cand mai multe mari proiecte de infrastructura…

- "De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare sa se intoarca tinerii, sa vina in Romania sa lucreze. (...) Este un lucru pe care eu vreau sa il spun acum: nu este posibil ca, pentru a ocupa un post in medicina - si aici nu…

- Trei judete din Bulgaria vor sa se uneasca cu Romania: "Nu ar trebui sa fim partasi la coruptie" Locuitorii din trei judete din Bulgaria ar vrea sa organizeze o consultare a cetatenilor in vederea obtinerii autonomiei in cadrul Bulgariei ori a unirii cu Romania, a declarat Boris Kamenov, initiatorul…

- ”Referitor la intalnirea de astazi, dintre prim-ministrul Mihai Tudose si reprezentantii protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp trebuie clarificate cateva aspecte. Mihai Tudose este premierul sustinut de coalitia PSD – ALDE, coalitie care a fost votata in decembrie…

- Conform comunicatului difuzat de MAE, intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului. Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei…