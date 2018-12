Ce au cautat romanii pe Google, in 2018: Exatlon, reteta de tiramisu, dieta Rina sau definitia bitcoin-ului

Stiri pe aceeasi tema

- „Exatlon“ si „Insula iubirii“ se afla in topul Google al celor mai cautate show-uri TV din Romania, dupa ce reprezentantii motorului de cautare au analizat preferintele romanilor, in functie de trending, si au realizat un clasament pentru anul 2018.

- Europarlamentarul PSD Andi Cristea anunta ca va participa la referendumul din 6-7 octombrie, o consultare populara care vizeaza definitia legala a casatoriei, nu a familiei. Cristea lanseaza si o ironia la adresa criticilor referendumului."Voi vota pentru revizuirea Constitutiei Romaniei in…