Ce atitudine au romanii datornici fata de datorii (sondaj) Peste 70% dintre romani cred ca datoriile sunt o problema care trebuie rezolvata cat mai rapid posibil, in timp ce 15% apreciaza ca acestea sunt o problema minora pentru care se va gasi o solutie, reiese dintr-un studiu care analizeaza atitudinea fata de bani si comportamentul financiar al consumatorului roman.



In ceea ce priveste obiceiurile de cumparare, 88% dintre respondenti au declarat ca nu ar cumpara un obiect de care nu au neaparat nevoie in gospodarie, ci mai degraba ar economisi acesti bani. De asemenea, 4 din 10 romani sunt inclinati sa-si planifice cheltuielile pentru a putea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

