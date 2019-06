Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Poliției Romane a demarat o ancheta la nivelul IPJ Timiș dupa moartea polițistului timișean Cristian Amariei. Cei de la IGPR anunța ca verifica daca „au existat sincope legate de modul de organizare a intervenției” și ca „cei vinovați vor plati”. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis…

- Ancheta la foc continuu in cazul uciderii agentului Cristian Amariei, care, ieri, a fost impușcat in timpul unei operațiuni de capturare a lui Marcel Lepa care era dat in urmarire internaționala. Va reamintim ca polițistul a fost impușcat in piept și gat de catre cel care era urmarit pentru ca se sustragea…

- Ancheta la foc continuu in cazul uciderii agentului Cristian Amariei, care, ieri, a fost impușcat in timpul unei operațiuni de capturare a lui Marcel Lepa care era dat in urmarire internaționala. Va reamintim ca polițistul a fost impușcat in piept și gat de catre cel care era urmarit pentru ca se sustragea…

- Ancheta la foc continuu in cazul uciderii agentului Cristian Amariei, care, ieri, a fost impușcat in timpul unei operațiuni de capturare a lui Marcel Lepa care era dat in urmarire internaționala. Va reamintim ca polițistul a fost impușcat in piept și gat de catre cel care era urmarit pentru ca se sustragea…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca polițiștii din Timiș sunt mobilizați pentru a-l prinde pe individul care a impușcat mortal un polițist in misiune. „Din pacate, pe polițistul ucis, tata a doi copii, nu il mai putem aduce inapoi” a spus Carmen Dan, care a anunțat luarea unor masuri pentru…

- Un agent de poliție din Timiș a ajuns la spital, in stare grava, dupa ce a fost impușcat in gat, in timpul serviciului. Conform primelor informații, polițistul in varsta de 43 de ani facea parte din unul dintre filtrele organizate pentru depistarea unei mașini date in urmarire. Acesta ar fi fost impușcat…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, din Cluj-Napoca, s-a sinucis duminica seara in poligonul de tragere, privat, din spatele VIVO Cluj-Napoca. Clujeanul s-a impușcat in cap, iar angajații poligonului au alertat autoritațile. Medicii au incercat manevre de resuscitare, dar totul a fost in zadar. La acest…

- O acțiune in forța al polițiștilor de la trupele speciale a avut loc astazi, 20 martie la Poligonul de tragere din Gelu. Acțiunea a avut loc cu ocazia Zilei Poliției Romane. Polițiștii și-au prezentat forța și priceperea in fața jurnaliștilor prezenți la poligon. Aceștia au efectuat o demonstrație cu…