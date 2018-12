Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre ucigașii jurnalistului saudit, Jamal Khashoggi, a fost auzit spunand ca "știu cum se taie" pe inregistrarea audio pe care Turcia a pus-o la dispozitia oficialilor americani și europeni, a declarat vineri președintele Recep Tayyip Erdogan, relataeza Reuters.Citește și: Codrin Ștefanescu…

- Procurorul general saudit a cerut joi pedeapsa cu moartea impotriva a cinci acuzati pentru rolul lor in uciderea lui Jamal Khashoggi, afirmand ca jurnalistul a fost "sedat, ucis si dezmembrat" la consulatul tarii sale din Istanbul, in 2 octombrie, insa Arabia Saudita l-a reabilitat in totalitate…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri Arabiei Saudite sa dezvaluie cine a ordonat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, precum si locul unde a fost ascuns corpul sau, adaugând ca Turcia detine mult mai multe probe în acest caz

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a cerut Arabiei Saudite sa dezvaluie locul in care se afla cadavrul jurnalistului Jamal Khashoggi si a precizat ca Turcia are mai multe informatii despre acest caz decat a facut public pana acum, scrie The Guardian preluat de AgerpresErdogan a declarat…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, vorbește marți despre cazul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis dupa ce a intrat in cladriea Consulatului Arabiei Saudite din Istanbul. Erdogan a spus ca exista dovezi ca uciderea lui Khashoggi a fost planificata. „Serviciile de securitate…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca va dezvalui marti tot adevarul in cazul disparitiei si uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, in cadrul unei sedinte cu parlamentarii care fac parte din partidul sau, relateaza site-ul postului France 24.

- Turcia va dezvalui ”intregul adevar” despre uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul, a promis duminica presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, iar Riadul a dat asigurari, la randul sau, ca nu cunoaste ”detaliul” circustantelor mortii acestuia, pecum locul unde se afla corpul,…

- Președintele Donald Trump a aparat Arabia Saudita și a avertizat impotriva unei judecați pripite in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce el insuși a amenințat saptamana trecuta Regatul cu o "pedeapsa drastica" daca se confirma ca jurnalistul a fost ucis in consulatul de la Istanbul, scrie …