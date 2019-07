Stiri pe aceeasi tema

- Testarea de catre India a rachetei hipersonice nu reprezinta un simplu progres al tehnologiei de armanent a tarii, ci si un pas in fata pentru o declansare a unui razboi nuclear cu Pakistanul, potrivit National Interest.

- În ultimul numar al publicatiei Limes, Daniele Santoro, un apreciat analist al revistei de geopolitica, a subliniat cu înțelepciune ca "Turcia este singurul aliat al Ankarei" și ca acest fapt este cu atât mai evident cu cât era Erdogan se prelungeste si mai mult. Sultanul…

- Pana la doua milioane de sirieni ar putea ajunge in Turcia daca luptele se intensifica in nord-vestul Siriei, in timp ce finantarile pentru ajutor au scazut la un nivel periculos, relateaza AGERPRES.Armata siriana sustinuta de Rusia a lansat un asalt asupra ultimei fortarete majore a rebelilor…

- Avioanele rusesti supranumite „Judecata de apoi“, Iliusin Il-80 si Iliusin Il-82, sunt in curs de modernizare, a declarat viceministrul rus al Apararii. Aceste aparate sunt destinate a fi aeronave de comanda strategica in timpul unui razboi nuclear.

- Sunt Statele Unite și Iranul in pragul unei confruntari militare? Tensiunea in Golf a crescut pe fondul acuzelor reciproce dintre cele doua parți privind creșterea prezenței militare cu intenții ofensive. Ce intenționeaza președintele Trump? Ce rezultate au avut vizitele la Bruxelles și in Rusia ale…

- Rusia se pregateste de un razboi la scara larga in Europa, concentrand in ultimii ani la frontiera estica a NATO unitati de atac, a avertizat secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei (SNBO), Oleksander Turcinov, exprimand temerea ca Ucraina va fi primul avanpost pe care…

- „Rusia se pregatește de razboi. Se face propaganda. Se fac amenintari. Lumea este speriata cu diverse ”Kinjal”, ”Sarmat”, ”Poseidon”, ”Peresvet” (rachete rusest – n.r.)… Știri nesfarșite despre cele mai noi arme de distrugere in masa. „Racheta ”Avangard” – un cadou minunat pentru țara – spunea Putin…