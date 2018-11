Ce ar face Ion Țiriac dacă ar fi președintele României Romanii nu au cultura respectarii legilor, a regulilor. De aici ni se trag problemele, crede Ion Țiriac, cel mai bogat roman. Oamenii nu au incredere in cei care ii conduc și tocmai de-asta, in drumul lor spre bunastare, nu ezita sa incalce legea. „Astazi, noi nu am reusit dupa 28 de ani sa avem o cultura care ne-ar trebui. Romanul… sunt multi, eu am colegi de-ai mei, cu facultatea facuta si tot, care zic: Ce a facut guvernul pentru mine, de ce as plati eu taxe? Ai plati taxe pentru ca asta e legea. Eu, daca as fi presedinte, as face tabula rasa, as da o lege martiala ca toate dosarele s-au terminat,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bogat dintre romani spune ca oamenii nu au incredere in cei care ii conduc și tocmai de aceea, in drumul lor spre bunastare, nu ezita sa incalce legea, scrie b1.ro. Daca ar fi presedinte, afirma Tiriac, atunci ar face "tabula rasa" si ar propune ca, incepand din ziua urmatoare, cei care vor…

- Ion Țiriac sustine ca oamenii nu au incredere in cei care ii conduc și din acest motiv ajung sa incalce legea. Ion Tiriac, surprins de paparazzi alaturi de o doamna misterioasa. Incredibil ce au facut cei doi in centrul Capitalei FOTO "Astazi, noi nu am reusit dupa 28 de ani sa avem…

- Romanii nu au cultura respectarii legilor, a regulilor. De aici ni se trag problemele, crede Ion Țiriac, cel mai bogat roman. Oamenii nu au incredere in cei care ii conduc și tocmai de-asta, in drumul lor spre bunastare, nu ezita sa incalce legea.Se cere demisia lui Eugen Tedorovici! Cițu…

- CCR dezbate sesizarile privind modificarea Codului penal Curtea Constitutionala a Romaniei continua azi, joi, discutiile incepute miercuri pe sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis, Inalta Curte de Casatie si Justitie, PNL, PMP si USR privind modificarile aduse Codului penal si Legii pentru…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedinte al comisiei de cultura din Camera Deputatilor, pregateste un proiect de lege prin care sa se difuzeze pe canalele media spoturi si campanii de constientizare privind participarea cetatenilor la vot. Acesta spune ca, in urma evolutiilor din ultimii ani, se va ajunge…

- Doi romani aflați de doar doua zile in Portugalia au murit inecați in Barajul do Piso. Romanii fusesera dați disparuți marți seara iar atunci au inceput și operațiunile de cautare ale autoritaților. Trupurile neinsuflețite ale romanilor de 49 și 43 de ani au fost descoperite miercuri la pranz, de scafandrii…

- Romanii sunt chemati sa raspunda cu 'Da' sau 'Nu' la intrebarea: 'Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?'. Potrivit Legii 3/2000, pentru ca referendumul national sa fie valabil, este necesara o prezenta la urne a cel putin 30% dintre persoanele…

- Tudorel Toader a postat, marți, pe pagina sa de Facebook, un mesaj prin care a anunțat va merge la referendumul din 6-7 octombrie, insa a facut o greșeala in postarea sa. „Voi participa la Referendum ! Voi vota DA ! Avem nevoie de copii sanatosi si frumosi, iar copii au nevoie si de mama si de tata”,…