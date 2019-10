Stiri pe aceeasi tema

- eJobs a publicat joi un studiu privind perceptia romanilor despre aptitudinile de care cred ca vor avea nevoie pentru joburile viitorului, dar si despre domeniile cu cea mai mare cautare in urmatorii ani.

- Angajații fac legea pe piața muncii. Ce beneficii cer angajatorilor pentru a nu parasi compania Piata muncii a devenit una a angajatilor, iar firmele trebuie sa ofere beneficii in plus, pe langa salarii, pentru a-si pastra salariatii pe termen lung, a declarat, vineri, Stela Andrei, expert in domeniu…

- Piata muncii a devenit una a angajatilor, iar firmele trebuie sa ofere beneficii in plus, pe langa salarii, pentru a-si pastra salariatii pe termen lung, a declarat, vineri, Stela Andrei, expert in domeniu in cadrul companiei de consultanta EY, prezenta la o conferinta de specialitate. …

- Piața de beneficii extrasalariale din România urmeaza o tendința ascendenta de la an la an, atât prin prisma numarului de beneficii acordate angajaților, cât și datorita bugetelor mai mari pe care angajatorii le aloca propriilor angajați. Într-un context atât de favorabil,…

- Angajatorii din afara se uita cu interes spre tara noastra si cauta candidati printre muncitorii si specialistii romani pentru locurile de munca din Germania, pe care nu reusesc sa le acopere. In general, companiile germane cauta specialisti in meserii...

- Mai mult de 87.000 de joburi au fost scoase în piața de la începutul anului de angajatorii care fac parte din categoria companiilor mici și mijlocii, numarul fiind în creștere cu peste 60% fața de aceeași perioada a anului trecut (ianuarie – august). În total, aproape 12.500…

- Piața muncii din Romania, dar mai ales cea din județele devenite sarace in ultimele decenii (capitol in care ne incadram din pacate și noi) a ajuns pe perfuzii. Angajatorii sunt literalmente in pragul disperarii pentru ca nimeni nu mai vrea sa ramana ori sa se angajeze in posturi care necesita munca…

- ​Site-ul românesc de recrutare eJobs spune, miercuri, ca a introdus tehnologie de inteligența artificiala (AI) pentru a aduce firmelor sugestii mai bune de candidați la angajare, conform cerințelor angajatorilor. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....