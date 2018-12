Stiri pe aceeasi tema

- George Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a șters pe joc cu antrenorul Nicolae Dica imediat dupa infrangerea cu CFR Cluj,0-2. Latifundiarul așteapta demisia lui Dica, reproșandu-i acestuia cateva decizii luate pe durata meciului. "Batjocura nu-mi place. N-a fost diferența mare pe teren: noi am…

- Infrangerea FCSB-ului cu CFR Cluj, 0-2, va fi mai mult ca sigur ultimul meci al lui Nicolae Dica pe banca FCSB-ului. Rezultatele dezamagitoare și faptul ca CFR s-a distanțat la 6 puncte par sa fie elementele care il determina pe Gigi Becali sa-l inlocuiasca pe Dica, dupa un an și jumatate petrecut…

- Scandal in toata regula la Steaua, dupa esecul de pe teren propriu in fata celor de la CFR Cluj, 0-2. "Batjocura nu-mi place. N-a fost diferența mare pe teren: noi am ratat, ei au marcat. Jucatorii mei...

- Finantatorul Gigi Becali a anuntat, sambata, dupa ce FCSB a fost invinsa, cu 2-0, acasa, de CFR Cluj, ca antrenorul Nicolae Dica trebuie sa-si dea demisia, conform News.ro."Sa stau sa fiu batjocura, nu-mi place. Nu a fost diferenta pe teren, noi am ratat, ei au marcat un gol aiurea. Prima…

- Nu in puține randuri s-a discutat despre posibilitatea ca Edi Iordanescu sa antreneze FCSB. Fostul tehnician al celor de la Pandurii și CFR Cluj recunoaște ca a avut discuții cu Gigi Becali, dar a fost departe de o propunere concreta. "Nu-l judec pe Nicolae Dica. El și-a asumat anumite lucruri. E foarte…

- "Dica gestioneaza greu parteneriatul cu patronul. Greu. A avut atația antrenori incat nu mai poate fi pacalit nici Gigi Becali. Daca aș fi fost in locul lui Dica, aș fi plecat. Probabil ca plecam direct de la stadion dupa meci, nu mai stateam. Principalul motiv pentru care cred ca ramane este ca…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca a decis sa ramana in continuare in functie, desi sunt multi tehnicieni care incearca sa discute cu finantatorul Gigi Becali pentru a-i lua locul. "Am vorbit cu patronul. S-au facut multe…

- Dumitru Dragomir (72 de ani) a lansat, vineri dimineata, o varianta complet surprinzatoare pentru FCSB: Cosmin Olaroiu manager, Nicolae Dica antrenor principal. Din informatiile pe care le are, fostul sef al LPF crede ca "Oli" ar putea bate palma cu Gigi Becali.