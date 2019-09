Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica (39 de ani), antrenorul lui FC Argeș, a declarat ca a fost aproape in doua randuri de a se intoarce la FCSB. Craiova și FCSB se dueleaza duminica, in cadrul etapei #9 din Liga 1, de la ora 21:00. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și…

- Nicolae Dica (39 de ani) inca sufera dupa plecarea de la FCSB. Acum antrenor la FC Arges, in Liga 2, Dica a dezvaluit care este marele sau regret, dupa perioada petrecuta la formatia vicecampioana a Romaniei in ultimele patru sezoane, anunța MEDIAFAX.Citește și: Liviu Dragnea, la prima apariție…

- Fostul international Andrei Prepelita a semnat, vineri dimineata, un contract cu echipa de fotbal FC Arges, a anuntat clubul de liga secunda pe pagina sa de Facebook. Prepelita (33 ani) a semnat cu gruparea din Trivale un contract valabil pana in iarna, cu drept de prelungire, dupa ce…

- ​FC Arges a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Pandurii Târgu Jiu, în penultimul meci al etapei a cincea a Ligii a II-a.Pentru FC Arges a marcat Barbu, în minutele 17 si 79. Golul oaspeților a fost înscris de Bratu, în minutul 73.Rezultatele…

- Ionuț Badea (43 de ani) va fi noul antrenor al celor de la FCSB. Intra pe GSP.ro pentru mai multe detalii despre mutarea surprinzatoare a patronului Gigi Becali. Gigi Becali și Narcis Raducan au anunțat ca FCSB s-au ințeles cu noul tehnician, pe care il vor prezenta dupa manșa tur cu Vitoria Guimaraes.…

- Nicolae Dica (39 de ani) este increzator ca echipele romanești ramase in cupele europene, FCSB și CFR Cluj, se pot califica in grupe. „Ambele echipe au șanse de a intra in grupe. FCSB, chiar daca trece printr-un moment greu in campionat, a aratat ca in cupele europene se poate mobiliza”, a spus Nicolae…

- Nicolae Dica a inceput in forța și a perfectat mai multe transferuri. In aceasta privința, FC Argeș se poate lauda cu faptul ca este cel mai activ club din liga secunda in momentul de fața. Iata in continuare care sunt cei mai importanți jucatori transferați de managerul Nicolae Dica, totul in contextul…

- A incercat sa-si apere un partener la trafic, insa a sfarsit intr-o ploaie de pumni! Omul de afaceri Catalin Plaiasu mergea spre casa, la Curtea de Arges, cand a nimerit in mijlocul unei dispute.