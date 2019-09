Ce amestec are Protecţia Copilului în cazului pedofilului olandez „Am fost atunci contactati de Politie intr-un caz in care o minora de 8 ani ar fi fost victima unei agresiuni sexuale. Fata a declarat in fata psihologului ca, in timp ce mergea sa cumpere paine la magazinul din apropiere, a fost acostata de un individ care se afla la volanul unei masini. In declaratie nu apare insa nici culoarea sau marca masinii si nici alte semnalmente evidente ale individului respectiv. A povestit cum a pacalit-o oferindu-i o g (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca Adriana Fieraru, omorata si ascunsa pe un camp de catre un pedofil oalndez, primea o educatie aleasa in sanul familiei. Mama ei o sfatuia mereu sa nu intre in vorba cu strainii si nici sa se urce in masinile lor.

- Barbatul acuzat de uciderea unei copile de 11 ani, din Dambovita, pe nume Joop Visscher, a fugit din Romania sambata, dupa ce a fost interogat de politia romana, a doua zi dupa ce fata a disparut in drum spre casa de la scoala. Cand a aflat ca Politie este pe urmele sale s-a sinucis. A intrat intentionat…

- Ziarul Unirea O fetița de 11 ani, DISPARUTA din București, inca negasita, ar putea fi a DOUA VICTIMA a pedofilului olandez O fetița de aceeași varsta cu cea a fetei ucise in Dambovița a disparut din București, imediat dupa sosirea in țara a pedofilului suspectat ca a ucis-o pe micuța gasita ieri ștrangulata.…

- Mai multe persoane au fost împușcate în orașul olandez Dordrecht luni seara, a anunțat poliția pe Twitter, potrivit Reuters. Nu exista deocamdata alte detalii cu privire la incident și nu este clar daca exista persoane decedate. Postul olandez NOS a spus ca focurile de arma au avut…

- Politistii constanteni si reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) fac verificari dupa ce au aparut imagini cu mai multi copii care cerseau in statiunea Costinesti, in urma actiunii acestia nefiind gasiti. Actiunea autoritatilor continua in statiune si in…

- Prietenul fetei de 14 ani pline de sange, in cazul careia polițiștii nu au intervenit, este cautat de Poliție. Reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului, in grija carora se afla fata, spun ca aceasta a plecat din centru pentru a se intalni cu prietenul ei, scrie Mediafax.Fata de…

- LIPOVA. Situatie dramatica pentru tatal a doua copile din orasul Lipova. Insotit de una dintre ele – Meli, in varsta de 7 ani –, barbatul a venit la redactia Jurnal aradean/ Aradon pentru a se plange ca Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Arad vrea sa ii ia fetele.…