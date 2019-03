Stiri pe aceeasi tema

- In cursul lunii februarie, politistii locali si inspectorii Directiei Politiei Locale din cadrul Primariei municipiului Ramnicu Valcea au desfasurat activitati permanente in exercitarea atributiilor privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice,…

- IPJ Alba si Politia Municipiului Sebes au desfașurat in weekend o actiune cu efective marite, in municipiul Sebes si in localitatile rurale arondate. Au fost aplicate amenzi in valoare de 19.630 lei si au fost identificate trei persoane banuite de savarsirea de infracțiuni. La actiune au participat…

- Un barbat este dat in judecata de o companie aeriana din China dupa ce a aruncat in motorul avionului monede pentru a avea “noroc”, scrie The Independent. Acuzatul, Lu, spune ca a aruncat monedele in motor dupa ce le-a gasit pe acestea pe jos, la intrarea in avion. Zborul intern care trebuia sa decoleze…

- VIDEO! Barbat din Argeș, talharit in plina strada! Hoții au prinși in flagrant de jandarmi. Cu puțin timp in urma, o patrula de jandarmerie care executa o acțiune punctuala in targul orașenesc organizat in municipiul Curtea de Argeș au surprins in flagrant mai multe persoane care inconjurasera un barbat…

- Așa da! Sfarșitul saptamanii trecute a fost unul plin de acțiune pentru polițiștii din Calafat, județul Dolj, care au dat un exemplu despre cum trebuie pedepsite persoanele cu un comportament inadecvat pe strazi.

- Politistii locali din Calafat au fost cei care au surprins mai multi adolescenti care stateau pe o banca, mancau seminte si scuipand cojile pe jos. Dupa ce i-au intrebat daca le place ce au facut in jurul bancilor, politistii au adus doua maturi si i-au pus pe copii sa curete toata zona unde facusera…

- Doi tineri au fost arestati, vineri, pentru trafic de droguri de mare risc, dupa ce au fost prinsi in flagrant in timp ce incercau sa vanda zeci de pastile Ecstasy, pe o strada din municipiul Arad. Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate, sub coordonarea procurorilor DIICOT,…

- Dupa ce a ținut primele pagini ale ziarelor odata cu scandalul cu Gigi Becali din primele zile ale anului, Bogdan Ionescu, fostul soț al Elenei Basescu, nu se invața minte. Syda este acum protagonostul unui alt scandal, care nu il mai are actor pe patronul stelist ci chiar pe iubita sa, Sofia Meraki.