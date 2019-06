Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, la Bucuresti. El este intampinat de catre presedintele Klaus Iohannis si sotia acestuia la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale a avut loc la Palatul Cotroceni. In toata Capitala sunt masuri drastice de securitate…

- Papa Francisc in Romania. Suveranul Pontif petrece trei zile in Romania, in perioada 31 mai-2 iunie. Sanctitatea sa aterizeaza pe aeroportul Henri Coanda din București, la ora 11:30. Oamenii il pot saluta și il pot vedea azi in Capitala

- Societatea de Transport bucurești (STB) SA precizeaza, luni, dupa ce un autobuz al liniei 163 a fost scapat de sub control pe Șoseaua Orhideelor din Capitala și a intrat intr-un bloc, ca nu e vorba de defecțiune la sistemul de franare, ci șoferului i s-ar fi facut rau la volan."Astazi, in…

- Aproximativ 20 de muncitori de la fabrica Electrolux din Satu Mare a protestat, marți, la Ambasada Suediei din Bucuresti, fata de modul in care sunt tratati angajatii. Angajații de la Electrolux Satu Mare sunt in a opta saptimana de greva. Oamenii au pornit ieri spre Capitala, iar marți au ajuns in…

- Un barbat de 36 de ani a pus pe jar un echipaj de politie dupa ce a refuzat sa opreasca la un control, in localitatea Dragodana, joi dimineața. Oamenii legii au fost nevoiți sa traga mai multe focuri de arma. Agentii au pornit pe urmele lui si chiar au tras 3 focuri de arma in plan vertical, fara a…

- Motociclistul din București, cercetat pentru ultraj, dupa ce anul trecut a intrat cu motorul printre pietoni și a lovit un agent al Poliției Locale, in Piața Sfatului, a primit zilele trecute, sentința definitiva. Barbatul a fost condamnat definitiv la amenda penala in valoare de 2.760 de lei, dupa…

- Politistii din Bucuresti au facut din nou perchezitii in cazul barbatului suspectat ca ar fi practicat, fara drept, profesia de medic. Totul, dupa ce s-au primit noi plangeri in speta de fata. Perchezitiile de joi au vizat atat locuinta, cat si cabinetul medical in care isi desfasura activitatea barbatul…