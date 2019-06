Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat un proiect de modificare a Legii educatiei care prevede ca inscrierea copiilor la clasa zero sa nu se mai faca dupa criteriul implinirii varstei de 6 ani, ci dupa dezvoltarea lor psihosomatica, posibila dupa varsta de 5 ani. Legea Educatiei se va modifica astfel: "In clasa…

- Societatea Noir Residence Development SRL a decis sa modifice blocul pe care il ridica in Palazu Mare, parcela V385 3 lot 1 si V385 3 lot 2 2. In acest sens, firma a obtinut pe data de 24 mai de la Primaria Constanta certificatul de urbanism nr. 1741, care consta in urmatoarele "Supraetajare cu un nivel…

- Procurorii DNA fac joi dimineața percheziții la domiciliile rectorului, prorectorului și altor oficiali ai Academiei de Poliție, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Procurorii investigheaza faptele din dosarul constituit dupa ce jurnalista Emilia Șercan a primit amenințari cu moartea. Dosarul…

- Liviu Dragnea a susținut vineri la Topoloveni o vizita electorala organizata intr-un cadru inchis, intr-o sala mica, in timp ce protestatarii de afara erau ridicați de jandarmi. Președintele PSD a ținut un scurt discurs in fața membrilor PSD Argeș și a rostit, involuntar, in cadrul discursului, un apel…

- Politisti din cadrul Serviciului Rutier Dolj au organizat și o acțiune pentru verificarea legalitații efectuarii transportului public de persoane, in regim TAXI. La actiune au participat si politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova, dar si specialiști din cadrul Registrului Auto ...

- Luni, 22 aprilie, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri au organizat o actiune pe linia depistarii persoanelor urmarite in temeiul legii, in colaborare cu politisti din cadrul Sectiei 13 Politie Segarcea. Oamenii legii au depistat, in ...

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Plopșoru, impreuna cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj, au prins in flagrant delict, un barbat aflat la pescuit. Individul, in varsta de 47 de ani, din aceași localitate, pescuia ilegal, folosind o barca pneumatica și o plasa monofilament.…

- Un polițist din Spania este cercetat dupa ce a intervenit brutal pentru a opri o bataie intre mai mulți romani care a avut loc in piața Puerta del Sol din Madrid. Agentul l-a lovit de mai multe ori pe oamenii implicați in altercație, cu toate ca aceștia erau deja la pamant, relateaza El Mundo. In imaginile…