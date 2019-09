Ce AMENDĂ a luat protestatarul ”Ceaușescu” după ce a fost ridicat de la sediul PSD 1.000 de lei este amenda pe care a primit-o Marian Ceaușescu, dupa scandalul facut la sediul PSD. Polițiștii i-au pus catușele și l-au acuzat de comportament agresiv, limbaj vulgar. El este acuzat și ca ar fi forțat intrarea in curtea sediului PSD, au declarat surse judiciare, pentru Mediafax. Scandalul ar fi pornit dupa ce protestatarul ”Ceaușescu” ar fi forțat poarta sediului partidului. In momentul imobilizarii, Marian Moroșanu a acuzat dureri in zona inimii, in zona fiind solicitata o ambulanța, insa a refuzat sa i se acorde ingrijiri medicale, mai scrie sursa citata. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

- Protestatarul obisnuit sa protesteze in fata sediului PSD in momentul in care au loc sedintele a venit si luni seara la sediul din Kiseleff unde se desfasoara sedinta CEx. Politia l-a luat pe Marian Morosanu cu masina la sectie pentru tulburarea linistii publice. SURSA: Mediafax

- Marian Morosanu, membru al Asociatiei 21 Decembrie, cunoscut si sub numele de ''Ceausescu'', a fost ridicat luni seara de politisti, dupa ce a scandat lozinci antiguvernamentale in fata sediului PSD, in timp ce se desfasura sedinta Comitetului Executiv National al formatiunii.…

- Marian Moroșanu, zis „Ceaușescu”, unul dintre aprigii contestatari ai actualilor guvernanți, a mers in aceasta seara sa protesteze la sediul PSD din strada Kiseleff. La fața locului a fost chemat un echipaj de poliție. Oamenii legii au spus ca s-a primit o plangere pentru deranjarea ordinii publice.…

