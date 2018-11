Stiri pe aceeasi tema

- La final de septembrie, cand toamna abia incepe sa dea primele semne ca se trezeste la viata, toata lumea buna isi da intalnire la Viena. De la colectionari, la pasionati de arta si de la artisti mari si mici, la iubitori de frumos. Unde? La viennacontemporary, unul dintre cele mai importante targuri…

- Elevii romani au șansa sa fie educați pentru a deveni oameni de afaceri, intr-un liceu tehnologic din Romania care a fost desemnat, la Viena, printre cele mai bune școli antreprenoriale din Europa, de catre o importanta organizație internaționala de promovare a antreprenoriatului.

- Executivul roman Adrian Comaneci (37 de ani) este CFO al grupului american Mars pe piata din Italia, una dintre cele mai dezvoltate economii din Europa, unde producatorul brandurilor M & M, Snickers, Orbit sau Whiskas are vanzari de 260 mil. euro anual

- Cititoarele Unica au venit și joia aceasta la Park Lake, la o noua intalnire din seria Atelierele de Idei Unica, unde au aflat ce inseamna o casa de vis și cum pot ajunge sa dețina o astfel de casa. Cei trei invitați ai revistei au fost Lorena Buhnici (jurnalist), Omid Ghannadi (arhitect) și Ancuța-Carolina…

- Deputatul Ovidiu Gant a declarat, vineri, ca Forumul Democratic al Germanilor din Romania (FDGR) sustine Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. "Vreau sa va anunt ca, la nivelul posibilitatilor noastre, sustinem prezenta Romaniei in cadrul Presedintiei rotative a Uniunii Europene…

- In zilele de 8 și 9 septembrie, copii și adulți au trecut pragul Operei Comice pentru Copii (OCC), cu ocazia deschiderii noii stagiuni. Primaria Capitalei, prin OCC, a prezentat, in premiera, spectacolul ,,Romania Muzicala”, cu fragmente din cele mai frumoase creații muzicale ale unor celebri compozitori…

- Stere Farmache a povestit ca a existat o perioada in care burse precum cea din Viena, dar și din Polonia, se vedeau ca fiind fundamentul unui proces de consolidare care consta in adunarea mai multor burse mai mici. Presedintele Directoratului la Fondul Roman de Contragarantare susține ca, in acea…

- Brașovul este pentru prima data gazda Trofeului Internațional de Robotica ROBOTOR, organizat in perioada 29 august - 1 septmbrie 2018. Evenimentul vizeaza promovarea roboticii in randul elevilor din Romania și Europa, precum și a publicului larg, prin intermediul unor competiții care imbina…