Stiri pe aceeasi tema

- 11 zile de sarbatoare a artelor spectacolului * 500 de participanți * invitați din 28 de țari * exclusivitați naționale * 74 de reprezentații * peste 100 de evenimente in 20 de spații din oraș. Ediția 2019 a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tanar Iași (29 septembrie – Prolog, 1-2…

- Inscrierile pentru Festivalul International de Jazz 'Johnny Raducanu', care se desfasoara la Braila in perioada 18-20 octombrie in memoria celui mai cunoscut si iubit muzician roman de jazz, au loc pana pe 20 septembrie, au anuntat

- Tema celei de-a opta ediții a Festivalului Internațional de Literatura de la Timișoara este „Libertatea: Intre istorie și literatura” / Seara speciala dedicata momentelor din decembrie 1989 de la Timișoara, cu participarea unor importanți scriitori timișoreni Ediția din acest an a Festivalului Internațional…

- Festivalul International de Film Transilvania (TIFF) a inceput vineri la Oradea, filmele din cele trei zile de festival fiind proiectate in cinci locatii: Universitatea Partium, Filarmonica de Stat Oradea, Sinagoga Zion si in aer liber in Cetatea Oradea si Piata Unirii. Cele trei proiectii in aer liber…

- Muzeul Municipiului București invita iubitorii de muzica la o spectaculoasa intalnire cu artiști albanezi care sosesc special la București pentru a susține doua concerte la Palatul Suțu (Bdul Ion C. Bratianu), in cadrul MUSEICORUM 2019, proiect afiliat Festivalului Internațional George Enescu. Primul…

- In urma cu 40 de ani, „Eu sunt Corina”, un spectacol de televiziune produs de regretatul Tudor Vornicu, alaturi de echipa sa, devenea show-ul care aducea culoare in casele romanilor. Vedeta spectacolului, filmat in Studiul 1 al Televiziunii Romane, era Corina Chiriac, iar invitat special, Gheorghe Zamfir,…

- Peste 30 de artisti din 11 tari au venit la Festivalul International de Arta Stradala din Timisoara. Acestia lucreaza departe de ochii lumii, in tunelul auto de la Iulius Town, care va fi deschis circulatiei in 30 august.