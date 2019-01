Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, la Galeria Galateca, a avut loc o noua ediție a Atelierelor de Idei Unica, unde am discutat despre planurile și dorințele din 2019. Unul dintre speakerii evenimentului a fost prezentatoarea Știrilor Pro Tv, Amalia Enache, care și-a amintit un moment din copilarie ce a marcat-o. Amalia Enache…

- Atelierele de Idei Unica revin in noul an cu forțe proaspete, speakeri entuziaști și bineințeles, cu idei noi. Revista Unica te invita, luni, 21 ianuarie, la Galeriile Galateca, incepand cu orele 19:00, sa petreci o seara de neuitat alaturi de patru personalitați. La inceput de an de promitem ca vom…

- Marea gimnasta, deși s-a stabilit in Statele Unite de aproape 30 de ani, pastreaza traditiile romanesti și, de fiecare data cand are ocazia, promoveaza Romania. Nadia Comaneci a gatit sarmalele in foi de vița de vița, pe care le-a inclus in meniul de Revelion. „Gatind sarmale romanesti in foi de vita…

- Alexander Lukashenko, presedintele Belarusului, i-a daruit omologului sau rus, Vladimir Putin, slanina si patru saci de cartofi drept cadou de Anul Nou, a informat secretarul de presa al presedintiei belaruse, Natalya Eismont, scrie TASS, potrivit news.ro.Eismont a declarat in timpul unui…

- Cititoarele revistei Unica s-au reunit, marți seara, la Galeriile Galateca, la o noua ediție a Atelierelor de Idei Unica, unde șase speakeri au povestit despre ce inseamna un cadou perfect și de cum sa ne organizam din punct de vedere financiar pentru a putea pregati cele mai frumoase cadouri de Craciun.…

- O noua ediție a Atelierelor de Idei Unica a avut loc la Park Lake Shopping Center. De data aceasta, a fost vorba de o ediție speciala, un „Atelier de dezvoltare personala și autocunoaștere”, ce a avut-o ca invitata pe Andreea Raicu (Mind-Body Coach). Vedeta ne-a povestit despre noua carte lansata, „Descopera-te”…