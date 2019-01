Stiri pe aceeasi tema

- Gripa face deja ravagii în România, aglomeratia la cabinetele medicilor fiind de nedescris. Doar în ultima saptamâna din 2018, s-au înregistrat 703 cazuri de gripa clinica în conditiile în

- Comuniștii, franzela și cartela, așa descrie oana Constantin, secretar general adjunct al PMP masurile Ministerul Agriculturii privind plafonarea prețurilor la alimentele de baza."Ministerul Agriculturii anunța plafonarea prețurilor la alimentele de baza, intr-o lupta comunista cu prețurile…

- Dinții albi și un zambet stralucitor sunt unele din marile țeluri ale oricarei persoane care iși dorește sa arate cat mai bine. Insa, puțini știu ca nu conteaza doar cu ce te speli pe dinți sau ce folosești pentru a-i albi. Conteaza și ce alimente eviți.

- In perioada postului, suntem tentați sa consumam multa paine, cornuri, covrigi, produse din soia și zacusca plina de ulei, alimente care sunt periculoase pentru sanatatea noastra și care favorizeaza ingrașarea. Iata ce trebuie sa faci in post ca sa nu te ingrași! In aceasta perioada, important este…

- Au fost surpinse mancand cu pofta pizza sau burger, insa forma in care arata poate face invidioasa orice femeie. Heidi Klum, Gigi Hadid si Alessandra Ambrosio au vorbit despre modul in care reusesc sa-si pastreze in forma corpul fara a-si interzice micile placeri culinare.

- Șții deja ca pentru a avea dinți sanatoși trebuie sa reduci consumul de dulciuri și bomboane, insa mai sunt cateva lucruri de care trebuie sa tii cont. Vitaminele sunt esențiale pentru sanatatea dinților tai. Pentru a stimula producția de saliva, este necesar sa consumi multe alimente…

- Nutritionistii spun ca exista un clasament care ordoneaza alimentele dupa capacitatea acestora de a satisface foamea, capacitate ce se numeste „indice de satietate”. Alimentele cu indice mai mare iti potolesc foamea mai bine si mai repede la acelasi numar de calorii. Spre exemplu, cartofii copti sunt…

- Persoanele care prefera sa munceasca singure si sa evite pe cat posibil contactul cu cei din jur in timpul job-ului au mai multe optiuni de cariera. Exista specializari care le vor permite persoanelor timide sa munceasca in tihna.