Ce alimente nu trebuie sa consume gravidele. Ela Craciun a inclus lista in cartea sa, “9 luni fara griji”

- Ela Craciun lanseaza cartea “9 luni fara griji”, prima carte despre sarcina a unui blogger din Romania. Volumul este scris avand la baza experiența vedetei TV de mama a trei copii și este susținut de informațiile medicilor și ale specialiștilor care le vor fi de ajutor, ca baza de informație, viitorilor…

- Ela Craciun se afla in aceste zile in Dubai, intr-o vacanța pe care o petrece alaturi de familia sa. Zilele de relaxare vin dupa o perioada incarcata in care vedeta a filmat aproape in fiecare zi pentru emisiunea și blogul sau și a organizat o serie de seminarii pentru mamici și viitoare mamici. La…

- Autor: Stelian ȚURLEA „Un roman grandios si ambitios care anunta aparitia unui nou autor de succes in galaxia scriitorilor suedezi de romane politiste.“ - Daily Mail. Blacksburg, Kauhajoki, Bailey, Montreal, Jacksboro, Red Lake, Cold Spring, Red Lion, Erfurt... Lista poate fi desfașurata la nesfarșit…

- Dupa iarna, vine primavara si natura revine la viata. In aceste luni se vor face multe legume si fructe de primavara. Daca ai avut o iarna grea, cu masa incarcata de bucate traditionale, iti recomandam sa tii o cura cu legume de primavara.

- Administratia Americana pentru Alimente si Medicamente (FDA) a aprobat marti punerea pe piata a primului medicament destinat special depresiei noilor mame, o boala grava care afecteaza una din noua mame din Statele Unite, relateaza miercuri AFP. Avantajul brexanolonei (marca Zulresso,…