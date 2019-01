Stiri pe aceeasi tema

- Opoziția din Venezuela, condusa de Juan Guaido, autoproclamat președinte, a defilat miercuri pentru a convinge Armata sa îi întoarca spatele președintelui Nicolas Maduro, relateaza AFP. ”Forțe armate, recâștigați-va demnitatea”, ”Maduro uzurpatorul”, ”Nu…

- Wilbur Ross, secretarul american al Comerțului, afirma ca "nu ințelege de ce" angajații federali din SUA, care din cauza impasului bugetar nu și-au mai primit salariile de peste o luna, nu se imprumuta de la banci, potrivit postului CNBC preluat de mediafax. Intrebat intr-un interviu la CNBC…

- Presedintele Donald Trump a avut discutii aprinse in Biroul Oval pe tema zidului antiimigratie de la frontiera cu Mexicul, pe care seful de la Casa Alba insista sa fie ridicat si securizat cat mai repede posibil. Discutiile din Biroul Oval s-au desfasurat pe un ton aprins, intr-o intalnire…

- Americanii isi iau ramas bun de la fostul presedinte George H. W Bush. Sicriul cu trupul neinsufletit a fost adus luni la Washington si depus la Capitoliu, unde americanii ii vor putea aduce un ultim omagiu.

- INNA a lansat primul single, “Iguana”, de pe albumul “YO”, compus integral de artista și produs de David Ciente. Albumul include 11 piese și fiecare spune o poveste. Dupa ce a lucrat intens timp de doi ani pentru a compune integral primul album in limba spaniola, “YO”, INNA a lansat single-ul “Iguana”,…

- Ministerul de Externe iranian a calificat miercuri ca "zadarnice si absurde" ultimele sanctiuni ale Ministerului de Finante american impotriva a noua entitati si responsabili iranieni, rusi si sirieni, informeaza France Presse preluata de Agerpres. Aceste sanctiuni anuntate marti de Washington…

- Guvernul Austriei va construi un al doilea memorial al Holocaustului la Viena pentru a comemora numele celor aproximativ 66.000 de evrei austrieci care au fost ucisi in timpul regimului nazist, a anuntat miercuri cancelarul austriac Sebastian Kurz, potrivit dpa. Primul memorial al Holocaustului, realizat…

- Exceptarea acordata de Washington de la sanctiunile impuse luni din nou Iranului va permite totodata constructia unei cai ferate din portul Chabahar pana in Afganistan, iar in plus aceasta tara va putea sa importe in continuare produse petroliere din Iran, a precizat purtatorul de cuvant, potrivit…