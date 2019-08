Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Pentru prima data in istorie o echipa de club din Romania va fi analizata si de VAR, scrie Mediafax. Se va intampla la partida CFR-ului, cu Slavia Praga, UEFA decizand sa introduca VAR inclusiv la partidele din play-off-ul Champions League, dupa ce noua tehnologie a fost implementata cu…

- Pentru prima data in istorie o echipa de club din Romania va fi analizata si de VAR. Se va intampla la partida CFR-ului, cu Slavia Praga, UEFA decizand sa introduca VAR inclusiv la partidele din play-off-ul Champions League, dupa ce noua tehnologie a fost implementata cu succes anul trecut, in fazele…

- Ionuț Chirila (53 de ani) e departe de Romania in aceste zile, fiind prezent la Cannes, in Franța, una dintre locațiile extravagante unde iși desfașoara in liniște afacerile. De pe puntea unui iaht, cu muzica lui Adriano Celentano pe fundal, un Ionuț Chirila extrem de zambitor și relaxat a transmis…

- Ziarul Unirea Nicolae Stanciu revine in Romania, ca adversar pentru CFR Cluj, cu Slavia Praga, in play-off-ul Champions League! Nicolae Stanciu revine in Romania, din postura de adversar al formației CFR Cluj, in play-off-ul Ligii Campionilor. Primul meci al dublei de foc se va disputa marți, 20 august,…

- Partida dintre CFR Cluj si Slavia Praga, din play-off-ul Ligii Campionilor va fi primul eveniment fotbalistic disputat in Romania, care va dispune de sistemul VAR. Liga Campionilor va introduce, in faza play-off-ului, sistemul de arbitraj video-asistat. Directorul general al EAD Interactive, Orlando…

- Dupa ce nationala U21 a vazut care sunt beneficiile arbitrajului video la Euro 2019, a venit rândul ca si o echipa de club sa dispute primul meci cu VAR. Din faza play-off-ului Ligii Campionilor, UEFA introduce video-asistenta, astfel ca CFR - Slavia se va transforma într-un reper…

- CFR Cluj a revenit ieri in Romania dupa victoria impresionanta reușita marți seara cu Celtic, scor 4-3, succes ce a asigurat calificarea in play-off-ul Champions League, unde Slavia Praga ii așteapta pe „feroviari”. Prima manșa a play-off-ului UCL CFR Cluj - Slavia Praga se joaca marți, 20 august,…

- CFR Cluj și-a aflat posibila adversara din play-off-ul UEFA Champions League, dupa tragerea la sorți care a avut loc la Nyon. Astfel, daca va trece Celtic, campioana noastra o va intalni pe Slavia Praga (campioana Cehiei).