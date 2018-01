Stiri pe aceeasi tema

- Bancnotele si monedele care includ noua stema a tarii, cu Acvila de aur incoronata cu Coroana de Otel, au fost lansate luni in piata de catre Banca Nationala a Romaniei, acestea avand inscrisa pe avers data de 1 ianuarie 2018 si vor circula in paralel cu bancnotele si monedele deja existente, potrivit…

- Banca centrala a anuntat la 21 decembrie ca va pune in circulatie de la 1 ianuarie 2018 noile bancnote si monede. Acestea sunt emise pentru a include noua stema a tarii, adoptata prin Legea nr. 146/2016, care modifica Legea nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului. "Toate…

- Bancnotele si monedele care includ noua stema a tarii, cu Acvila de aur incoronata cu Coroana de Otel, au fost lansate luni in piata de catre Banca Nationala a Romaniei, acestea avand inscrisa pe avers data de 1 ianuarie 2018 si vor circula in paralel cu bancnotele si monedele deja existente. Banca…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circulatie, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, bancnote si monede cu noua stema a tarii. Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de "1 ianuarie 2018".

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circulatie, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, bancnote si monede cu noua stema a tarii. Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de "1 ianuarie 2018". Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua…

- Monedele de 1 si 2 lei nu au mai fost puse în circulatie, desi anterior se anunța ca termen estimativ sfârsitul anului 2017. Într-un raspuns oferit anterior Agentiei de presa IPN, Banca Nationala a Moldovei (BNM) mentiona faptul ca informația despre monedele de 1 și 2 lei…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 28 decembrie 2017.Dolarul australian AUD 3,0360 Leva bulgareasca BGN 2,3779Dolarul canadian CAD 3,0927Francul elvetian CHF 3,9751Coroana ceha CZK 0,1815Coroana daneza DKK 0,6247Lira…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat ca de la 1 ianuarie 2018 va lansa in circulație bancnote și monede cu noua stema a țarii, care vor circula in paralel cu cele existente in prezent. ”In conformitate cu prevederile art. 14 și art. 17 din Legea nr. 312/2004, privind Statutul Bancii Naționale…

- Banca Naționala a României va pune în circulație, începând cu 1 ianuarie 2018, bancnote și monede cu noua stema a țarii, informeaza instituția, potrivit Ziarului Financiar. Bancnotele cu noua stema vor avea înscrisa pe avers data de "1 ianuarie 2018". Toate celelalte…

- BNR va pune in circulatie, incepand cu 1 ianuarie 2018, bancnote si monede cu noua stema a tarii, informeaza institutia. Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de ,,1 ianuarie 2018”. Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua stema, caracteristicile acestora,…

- BNR va pune in circulatie, incepand cu 1 ianuarie 2018, bancnote si monede cu noua stema a tarii, informeaza institutia. Bancnotele si monedele cu noua stema vor fi lansate in circulatie in mod esalonat, in functie de nevoile reale ale circulatiei monetare. Bancnotele si monedele cu noua stema a tarii…

- Banca Nationala a Romaniei anunta ca de la 1 ianuarie 2018 va lansa in circulatie noi bancnote si monede, ce vor fi utilizate concomitent cu cele existente. “In conformitate cu prevederile art. 14 și art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei și cu prevederile Legii nr.146/2016…

- BNR va pune in circulatie, incepand cu 1 ianuarie 2018, bancnote si monede cu noua stema a tarii, informeaza institutia. Bancnotele si monedele cu noua stema vor fi lansate in circulatie in mod esalonat, in functie de nevoile reale ale circulatiei monetare. Bancnotele si monedele cu noua stema a tarii…

- BNR va lansa in circulație noi bancnote și monede cu noua stema a țarii, anunța instituția. "In conformitate cu prevederile art. 14 și art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei și cu prevederile Legii nr.146/2016 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema…

- BNR va pune in circulatie, incepand cu 1 ianuarie 2018, bancnote si monede cu noua stema a tarii, informeaza institutia. Bancnotele si monedele cu noua stema vor fi lansate in circulatie in mod esalonat, in functie de nevoile reale ale circulatiei monetare. Bancnotele si monedele cu noua stema a tarii…

- In conformitate cu prevederile art. 14 si art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si cu prevederile Legii nr.146/2016 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa…

- Banca Nationala va lansa, in circulatie, de la 1 ianuarie 2018, bancnote si monede cu noua stema a tarii, care vor circula in paralel cu cele existente in prezent. In noua stema, Acvila are o coroana pe cap. Noile bancnote si monede vor fi puse in circulatie esalonat, in functie de nevoile reale de…

- BNR va lansa in circulatie, la 1 ianuarie 2018, noi bancnote si monede cu noua stema a tarii, aprobata prin Legea nr. 146/2016 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului. Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de „1 ianuarie 2018” si…

- BNR va pune in circulatie, incepand cu 1 ianuarie 2018, bancnote si monede cu noua stema a tarii, informeaza institutia. Bancnotele si monedele cu noua stema vor fi lansate in circulatie in mod esalonat, in functie de nevoile reale ale circulatiei monetare. Bancnotele si monedele cu noua stema a tarii…

- In conformitate cu prevederile art. 14 și art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei și cu prevederile Legii nr.146/2016 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țarii și sigiliul statului, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Nationala a Romaniei va…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat joi ca de la 1 ianuarie va lansa in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii, care vor circula in paralel cu cele existente in prezent in circulatie, informeaza Digi 24."In conformitate cu prevederile art. 14 si art. 17 din Legea nr.312 2004 privind Statutul…

- Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de "1 ianuarie 2018". Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua stema, caracteristicile acestora, precum si elementele de siguranta ale bancnotelor cu noua stema, vor fi aceleasi cu cele ale bancnotelor si monedelor…

- ”In conformitate cu prevederile art. 14 si art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si cu prevederile Legii nr.146/2016 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Nationala a Romaniei…

- De la 1 ianuarie, BNR va pune in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii. Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de 1 ianuarie 2018. Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua stema, caracteristicile acestora, precum si elementele…

- In conformitate cu prevederile art. 14 si art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si cu prevederile Legii nr.146/2016 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa…

- Stema Romaniei cu si fara coroana Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii, anunta institutia printr-un comunicat. Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de „1 ianuarie 2018”. Toate celelalte…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 21 decembrie 2017.Dolarul australian AUD 2,9932 Leva bulgareasca BGN 2,3705Dolarul canadian CAD 3,0435Francul elvetian CHF 3,9564Coroana ceha CZK 0,1803Coroana daneza DKK 0,6227Lira…

- BNR va pune in circulatie, incepand cu 1 ianuarie 2018, bancnote si monede cu noua stema a tarii, informeaza institutia, citata de Mediafax.Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de ,,1 ianuarie 2018". Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua ...

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii. Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de "1 ianuarie 2018", toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua stema, caracteristicile…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circulație bancnote și monede cu noua stema a țarii. Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de ,,1 ianuarie 2018”. Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor și monedelor cu noua stema, caracteristicile…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii. Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de "1 ianuarie 2018", toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua stema, caracteristicile…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 19 decembrie 2017.Dolarul australian AUD 3,0037 Leva bulgareasca BGN 2,3627Dolarul canadian CAD 3,0434Francul elvetian CHF 3,9715Coroana ceha CZK 0,1801Coroana daneza DKK 0,6208Lira…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 13 decembrie 2017.2,9803 2,3687 3,0632 3,9757 0,1805 0,6224 0,2210 4,6327 5,2626 1,4733 3,4772 0,2277 0,4716 1,0985 0,0667 0,4675 1,0248 3,9431 0,2886 1,1923 0,5956 0,0612 0,3612 0,2056 2,7351 0,0388 0,1446 1,0735 0,6132…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 12 decembrie 2017.Dolarul australian AUD 2,9787 Leva bulgareasca BGN 2,3705Dolarul canadian CAD 3,0676Francul elvetian CHF 3,9746Coroana ceha CZK 0,1810Coroana daneza DKK 0,6229Lira…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 11 decembrie 2017.Dolarul australian AUD 2,9570 Leva bulgareasca BGN 2,3690Dolarul canadian CAD 3,0557Francul elvetian CHF 3,9629Coroana ceha CZK 0,1810Coroana daneza DKK 0,6224Lira…

- Incepand cu data de 11 decembrie curent, Banca Nationala a Moldovei va pune in circulatie pe teritoriul Republicii Moldova bancnota modernizata cu valoarea nominala de 5 lei. Modernizarea bancnotei prin completarea cu noi elemente de siguranta are drept scop diminuarea riscurilor de falsificare, transmite…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 8 decembrie 2017.Dolarul australian AUD 2,9612 Leva bulgareasca BGN 2,3681Dolarul canadian CAD 3,0691Francul elvetian CHF 3,9560Coroana ceha CZK 0,1812Coroana daneza DKK 0,6224Lira…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) va pune în circulație pe teritoriul țarii, începând cu 11 decembrie 2017, o bancnota modernizata cu valoarea nominala de 5 lei, potrivit unei hotarâri a BNM, care va fi publicata mâine în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 21 noiembrie 2017.Dolarul australian AUD 3,0042 Leva bulgareasca BGN 2,3802Dolarul canadian CAD 3,0995Francul elvetian CHF 3,9960Coroana ceha CZK 0,1822Coroana daneza DKK 0,6255Lira…

- Cotatia oficiala afisata marti de Banca Nationala a Romaniei este de 4,6482 lei/euro, dupa ce euro a depasit oficial pragul de 4,6 lei miercuri si apoi a urcat la 4,6495 lei, in sedinta de luni.Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 14 noiembrie 2017. Citește…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 8 noiembrie 2017 arata o creștere a monedei europene comune dar și a dolarului. Potrivit cursului de schimb afișat de BNR pentru data de o noiembrie, euro și dolarul se afla in creștere, titreaza News.ro. Dolarul australian AUD 3,0559…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 3 noiembrie 2017.Dolarul australian AUD 3.0248 Leva bulgareasca BGN 2.3490Dolarul canadian CAD 3.0758Francul elvetian CHF 3.9491Coroana ceha CZK 0.1790Coroana daneza DKK 0.6173Lira…

- Monedele de 1 si 2 lei vor fi puse în circulatie pâna la sfârsitul anului. Anuntul a fost facut de guvernatorul Bancii Nationale, Sergiu Cioclea. Totusi, bancnotele de 1 leu vor fi utilizate în continuare pâna la uzarea totala a acestora, scrie publika.md „Trebuia…

- Permisele de conducere pentru soferii din Bucuresti si Ilfov si prin posta Începând de miercuri, permisele de conducere care se elibereaza pentru soferii din Bucuresti si din Ilfov pot fi trimise si prin posta la domiciliile solicitantilor. Iar de saptamâna viitoare,…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 31 octombrie 2017. Dolarul australian AUD 3,0296 Leva bulgareasca BGN 2,3512 Dolarul canadian CAD 3,0774 Francul elvetian CHF 3,9589 Coroana ceha CZK 0,1792 Coroana daneza DKK 0,6180 Lira egipteana EGP 0,2241 Euro EUR 4,5985…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 27 octombrie 2017.Citește și: Tariceanu, vești TERIBILE pentru bugetari: Anunț de ultima ora privind suspendarea angajarilor la stat Dolarul australian AUD 3,0225Leva bulgareasca BGN 2,3510Dolarul canadian…

- Schimbarea unui guvern sau a unui ministru in Romania incepe cu parjolirea și apoi cu reconstruirea, a declarat Vasile Pușcaș, fostul negociator-șef pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, intr-o conferința la Banca Naționala a Romaniei (BNR). "Oricând am negociat, am negociat…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 24 octombrie 2017.Dolarul australian AUD 3,0420 Leva bulgareasca BGN 2,3509Dolarul canadian CAD 3,0881Francul elvetian CHF 3,9658Coroana ceha CZK 0,1793Coroana daneza DKK 0,6177Lira…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 16 octombrie 2017, anunța News.ro.Dolarul australian AUD 3,0617 Leva bulgareasca BGN 2,3445Dolarul canadian CAD 3,1122Francul elvetian CHF 3,9851Coroana ceha CZK 0,1777Coroana daneza DKK…

- In schimb, BNR a intervenit astazi pe piata monetara cu o injectie de lichiditate de 9,3 mld. lei, imprumuturi pe o saptamana care au fost luate de 13 banci, conform unor surse din piata monetara. O astfel de operatiune nu a mai fost executata din toamna anului 2015 si arata ca BNR a incercat…