Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 250 de politisti constanteni vor fi prezenti la datorie zilnic, in perioada minivacantei de 1 Mai, in municipiul Constanta, dar si in statiunile de pe litoralul romanesc, pentru a asigura un climat de ordine, liniste si siguranta publica. De asemenea, pentru siguranta calatoriei cu trenul,…

- Inspectoratul de Politie Judetean Buzau intensifica actiunile in zonele aglomerate, pentru prevenirea si combaterea furturilor si a infractiunilor cu violenta, precum si pentru inlaturarea starilor de pericol ce se pot crea pe fondul incalcarii normelor rutiere. Zilnic, vor actiona peste 200 de politisti…

- In perioada 25 – 28 aprilie a.c., efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita si Gruparii de Jandarmi Mobile Ploiesti vor asigura ordinea si siguranta publica in judetul Dambovita, urmand sa fie prezente in zonele unde se vor desfasura manifestari religioase prilejuite de Sfintele…

- Jandarmii calaraseni vor asigura masurile de ordine publica la meciul de handbal masculin dintre echipele AHC Dunarea Calarasi si AHC Dobrogea Sud Constanta (in cadrul Ligii Nationale de Handbal Masculin – play-off), la Sala Polivalenta ,,Ion C. Neagu”, miwrcueri, 24 aprilie, incepind cu ora 19.00.

- Inspectoratul de Politie Judetean Buzau a luat masuri ca efectivele din subordine sa contribuie, alaturi de ceilalti factori cu responsabilitati in domeniu, la mentinerea ordinii publice in ziua de 21 aprilie, cand se sarbatoreste Intrarea Domnului in Ierusalim – Floriile. Astfel, aproximativ 200 de…

- La procesiunea din ziua de Florii care va scoate din casa o mulțime de buzoieni, dar și alte activitați, cultural-artistice și sportive la care vor fi prezenți mulți participanți vor participa și jandarmii buzoieni care vor asigura masurile de ordine publica. “Vom fi prezenți in imediata apropierea…

- Politia municipiului Buzau a organizat o actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor antisociale. Au fost angrenati politisti din cadrul Birourilor de Ordine Publica și Rutier, elevi aflați in practica si jandarmi de la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Buzau, care au actionat, in principal,…