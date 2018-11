Ce achiziții mai face Guvernul: 72 de creme fără parabeni și cu apă termală SGG a cumparat direct, de la SC Ultra Fresh Impex SRL „creme hidratante cu proprietați antimicrobiene, antiinflamatoare și cicatrizante (fara parabeni), din care 36 de bucați cu apa termala, pentru ingrijirea mainilor și 36 de bucați cu acțiune reparatoare care hidrateaza intensiv mainile deteriorate”. Brandurile care ii mulțumesc pe cei de la SGG: crema de maini Ivatherm și crema de maini Bioderma, in flacoane de 50 ml. In total, achiziția celor 72 de creme a costat Guvernul 2.322 lei fara TVA, iar produsele urmeaza sa fie livrate in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data acceptarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

