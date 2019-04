Stiri pe aceeasi tema

- ​Tinerii cu talent la calculatoare se pot înscrie la preselecțiile pentru echipa naționala a României care va participa la Campionatul European de Securitate Cibernetica 2019, a informat centrul CERT-RO, care a anunțat un calendar al selecției. Citește mai departe, vezi unde se fac…

- Declinul demografic, plecarea romanilor in alte țari, sistemul de educație neadaptat la cerințele actuale sunt motivele pentru care tot mai multe locuri de munca raman astazi neocupate, dupa cum reiese din stu...

- Județul Timiș este unul tradițional cu prezența scazuta la vot, sub media naționala, lucru dovedit de statisticile din ultimii ani. Aceleași statistici arata ca rata cea mai crescuta de absenteism se manifesta in randul tinerilor de 18-24 de ani, doar unul din trei facandu-și timp in ziua votului pentru…

- Ofertele de stagii de practica si intership-uri au fost oferite de companiile prezente in cladirile de birouri ale ansamblului urbanistic Palas iar studentii in an terminal si masterantii au putut sta de vorba cu specialistii din aceste companii. Tinerii au putut afla despre numarul de locuri disponibil,…

- SCANDAL… In ultimii 14 ani, zeci de studenti si-au obtinut licenta in cadrul Universitatii de Constructii din Bucuresti fara sa fi urmat cei patru ani de studii, fara sa dea examene in sesiuni si fara sa sustina examenul de licenta. Sunt descoperite, pana acum, 30 de persoane care au obtinut fraudulos…

- Desi inceputul de an este in mod traditional usor mai greoi pentru angajatori, volumul de aplicari la joburi este mai mare decat in alte perioade din an, luna ianuarie aducand BestJobs un plus de 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

- Esti o persoana diplomata, cu abilitati excelente de comunicare si negociere? Esti absolvent de studii medicale sau economice si Post-ul Clinica Promed System Targoviște cauta Manager Operațional. Vezi cerințele apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara Constanta organizeaza un concurs pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant.Serviciul de Publicitate Imobiliara Constanta are nevoie de un asistent registrator principal, gradul I. Cerintele pe care trebuie sa le aiba in vedere candidatii sunt:…