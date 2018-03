Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe a facut dezvaluiri la Antena 3 despre cum era omul de radio, decedat zilele trecute la doar 56 de ani. Jurnalistul a fost incinerat astazi, aceasta fiind dorinta sa, dorinta pe care familia a vrut sa i o respecte. Intr un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena…

- Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe, Petruta Gheorghe, a explicat, intr-un interviu pentru Antena 3, ca nu stia ca jurnalistul sa fi avut probleme de sanatate, dar ca i-au lipsit controalele periodice, precizand ca a vorbit cu acesta cu o seara inainte sa moara.

- Gestul facut de fosta soție a lui Andrei Gheorghe, inainte de incinerarea acestuia a impresionat pe toata lumea. Petruța sufera cumplit dupa dispariția fostului om de radio. Petruța Gheorghe și-a schimbat fotografia de profil de pe contul de socializare, insa nu a pus o lumanare, așa cum se intampla…

- Inca din 2016, dupa ce contractul cu PRO FM ajunsese la final, cunoscutul om de radio si de televiziune si-a dorit sa revina in atentia publicului, intr-o forma sau alta. Un prieten bun l-a convins sa se exprime mai mult in online, drept pentru care i-a și facut un site, insa Andrei Gheorghe a abandonat…

- Andrei Gheorghe s-a stins din viata la 56 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. Cauzele concrete ale decesului inca nu au fost elucidate, presupunerile inclinand catre infarct, insa se așteapta și raportul toxicologic care va fi gata in decursul acestei saptamani. Andrei Gheorghe, cunoscutul…

- Liviu Dragnea nu a fost la curent cu lovitura pe care i-a pregatit-o fosta soție, Bombonica Prodana. "Am aflat azi de dimineața (ca fosta soție și-a platit partea ei de prejudiciu)", a declarat Liviu Dragnea la plecarea de la Curtea Suprema.

- Prima soție a lui Andrei Gheorghe a vorbit pentru prima data dupa moartea fulgeratoare a jurnalistului. Maria, femeia pe care Andrei Gheorghe a ales-o sa fie mama fiicei lui, a facut marturisiri dureroase despre ultima perioada din viața rebelului cinic din presa romaneasca. Maria și Andrei Gheorghe…

- "Acum Biserica Ortodoxa respecta decizia fiecarui om. Biserica Ortodoxa are un mesaj, dar nu impune nimanui acest lucru. Biserica nu poate sa refuze dorinta acestui om, dar nu va participa. Invatatura bisericii ortodoxe refuza incinerarea. Niciun preot nu poate participa la un ceremonial de incinerare,…

- Un barbat care lucreaza la supermarketul de unde Andrei Gheorghe isi facea mereu cumparaturile a vorbit la o emisiune tv despre ultima intalnire pe care a avut-o cu realizatorul tv. "Venea singur la cumparaturi sau insotit de alte persoane, m-a ajutat si cu sfaturi... Sunt paznic la un supermarket.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au acceptat miercuri, 21 martie, cererea Bombonicai Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de incetare a procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, anunta Digi 24.Fosta sotie a lui Dragnea a sustinut ca a achitat…

- Mircea N. Stoian nu s-a putut abține dupa moartea lui Andrei Gheorghe și a postat un mesaj dur pe blogul personal, facand referre la cei care “s-au trezit sa vorbeasca” despre omul de radio abia dupa ce el s-a stins din viața. Mircea N. Stoian crede ca celebritatea l-a ucis, intr-o oarecare forma,…

- Roxana Ciuhulescu, despre relația cu fostul soț, tatal fetiței sale, Ana. Fosta prezentatoare este insarcinata pentru a doua oara, iar in urma cu doar cateva zile, s-a casatorit civil cu barbatul care a cucerit-o definitiv. Vedeta a recunoscut ca fiica ei a fost suparata atunci cand a aflat ca va avea…

- Scandal in vazul tuturor dupa moartea lui Andrei Gheorghe. La nicio zi dupa ce tristețea și doliul s-au instalat in sufletele jurnaliștilor și al vedetelor care l-au cunoscut pe Andrei Gheorghe, a izbucnit o discuție aprinsa in legatura cu acesta. Totul a pornit de la o postare facuta pe o rețea de…

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a marcat destine, a debutat destine, a enervat persoane si personaje, a fost marinimos, arogant, sincer, a fost o forta, o gandire justa, a fost vocea FM-ului romanesc, este ceea ce au scris si au transmis pe retelele de socializare colegii, prietenii…

- Andrei Gheorghe a fost gasit mort in baia locuintei sale, in urma unui stop cardio-respirator. Ingrijitorul prezentatorului TV l-a gasit fara suflare, fiind imbracat intr-o pereche de boxeri si un tricou.Andrei Gheorghe era decedat de aproximativ 12 ore, potrivit primelor cercetari. Copiii lui au fost…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Andrei Gheorghe și-a presimțit sfarșitul!?! Cu exact o luna inainte sa inceteze din viața, cunoscutul realizator de emisiuni a facut public un mesaj care i-a facut pe mulți acum sa se intrebe daca nu cumva el a simțit ca va muri curand. Rudele, prietenii, colegii de munca și fanii sunt in stare de șoc.…

- Deși au divorțat in urma cu aproape șase ani, se pare ca fostul premier al Moldovei, Vlad Filat, și ex-soția lui, Sanda Diviricean, nu au ajuns inca la un numitor comun in ceea ce privește averea lor. In afara de cei doi copii pe care ii au impreuna, Luca și Iustina, pe cei doi ii […] The post Ce decizie…

- Ies la iveala detalii halucinante din trecutul lui Alexei Mitachi, cel care a ucis-o pe Anastasia Cecati. Barbatul de 34 de ani a mai fost casatorit cu Elena, cea cu care avea o fetita de patru ani.

- Razboi total intre Luana Ibacka și Iulia Albu. Totul a pornit dupa ce fosta soție a lui Mihai Albu i-a criticat ținuta realizatoarei TV, in cadrul rubricii de la WowBiz, despre care a spus ca este total neinspirata. „Nu cred ca are niște nasturi cusuți pe o carpa, dupa care a fost legata la gat. Niciodata…

- Romanița Iovan, dezvaluiri uimitoare despre fiul ei, Albert, in varsta de 11 ani. Fosta soție a lui Adrian Iovan a fost invitata in cadrul emisiunii Teo Show, unde a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre familia ei. Romanița Iovan a avut grija ca fiul ei sa pastreze vie amintirea tatalui sau,…

- Sotia politistului pedofil face dezvaluiri! Ea a vorbit despre felul in care se comporta barbatul in timpul in care era cu ea, dar si despre socurile care i-ar fi putut provoca un comportament deviant. „Ala trebuie dus la spital, internat, nu tinut acolo. Ca omul este cu capul", a declarat femeia. Sotia…

- Fosta soția a militarului Florin Oprea, care și-a ucis iubita la Titu, face public un document din care reiese ca Post-ul Și totuși, polițiștii din Titu știau ca militarul iși batea atat fosta soție, cat și iubita! Insa, nu s-au autosesizat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ginerele presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a fost avertizat de FBI ca una dintre prietenele sale, Wendi Deng, fosta sotie a magnatului media Rupert Murdoch, are conexiuni cu regimul comunist de la Beijing si s-ar putea folosi de relatia cu el, relateaza Wall Street Journal (WSJ), preluat…

- Fosta prezentatoare de la Acces direct, Mirela Vaida, va avea in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Ea a infirmat zvonurile potrivit carora ar urma sa fie gazda show-ului Mireasa pentru fiul meu și a dat, pentru Libertatea, cateva detalii despre…

- Luana Ibacka a lansat prietenilor o prvocare! Fosta sotie a lui Cabral le-a cerut prietenilor sa o urmeze si sa posteze fotografii cu ei imbracati in costum de baie. A dat startul chiar ea si trebuie sa recunoastem ca nu arata deloc rau la 50 de ani!

- Fosta soție a polițistului pedofil a facut primele declarații despre gestul oripilant al celui cu care și-a imparțit viața. Femeia a marturisit ca toata „familia este șocata”, precizand ca agentul acuzat de abuzul asupra celor doi minori are un copil de 22 de ani, și nu doi, așa cum s-a vehiculat. “Sunt…

- Politistul Eugen Stan a fost prins de Poliție și urmeaza sa fie anchetat pentru fapta pe care a comis-o. Acum, intreaga Romanie așteapta cu sufletul la gura verdictul in cazul pedofilului din Drumul Taberei!

- Acum exact o luna, Leanka Grau a postat pe contul sau de Instagram o fotografie de o valoare sentimentala deosebita, in care ea este dor un copil, iar mama sa - o femeie foarte tanara si frumoasa

- Fosta partenera de viața a regretatul actor Adrian Pintea este in doliu. Bunica sa a incetat din viața. Lavinia Tatomir a fost casatorita cu marele actor Adrian Pintea . Dupa moartea acestuia, Lavinia Tatomir și-a refacut viața alaturi de un barbat pe nume Laurențiu, cu care s-a casatorit in anul 2014.…

- Președintele PSD a zis ca "este posibil" sa faca acest pas. Amintim ca despre casatorie a vorbit inca din septembrie 2017. Liviu Dragnea declara ca a incetat de multa vreme sa ii mai fie frica indiferent de consecințe, precizand ca a vorbit deja și cu copiii sai, cu fosta soție, dar și cu…