“Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă!” – Pana unde merg sacrificiile pentru a gasi sufletul pereche? Sa luam un exemplu: un barbat este casatorit si intalneste alta femeie si are senzatia ca ea este aleasa lui! – Acolo iei un ciomag si ii tragi pe spate! – Barbatului casatorit, da? – Da! Si ii spui: Dragul meu, esti barbat al unei The post “Ce a unit Dumnezeu, omul sa nu desparta!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ai divorțat, da? Ai copii și ai femeie! Ești barbat, te-ai indragostit de alta femeie! Du-te și da femeii casa și copiii, trece pe numele lor tot și du-te in lumea ta, la “draguta”, muncește din nou și fa o alta gospodarie. Ca tot te-a luat ca ești tare și mare! Trebuie sa te ia The post Daca ai plecat,…

- Imbraca-te cel mai frumos! Inzorzoneaza-te cel mai frumos! Ingrijeste-te cel mai bine, cu cel mai bun sapun si parfum! Mananca ce vrei tu! Plimba-te unde vrei tu! Adopta ce stil iti place, cat de elegant vrei! Cumpara-ti ce masina vrei! DAR NU UITA SA TE OPRESTI LA ALTAR, LA BISERICA, SA TE SPOVEDESTI…

- Biserica poate castiga spiritual prin indreptarea unui intelectual care poate fi oglinda multor oameni! Ca spun oamenii: mai, l-am vazut pe judecator la biserica, l-am vazut pe profesor la biserica, l-am vazut pe director la biserica, l-am vazut pe doctor la biserica. Da, e imaginea aia romaneasca,…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a criticat dur, vineri, inaintea Comitetului Executiv, acțiunea pusa la cale de semnatarii și de susținatorii scrisorii contra lui Liviu Dragnea. „Miza nu este ramanerea sau plecarea lui Dragnea. Miza o reprezinta romanii și Romania, programul…

- Surse convergente din mediul politic ne-au dezvaluit in exclusivitate ca președintele Klaus Iohannis a plecat, joi, pe Litoral, dupa intalnirea ce ar fi trebuit sa aiba loc la Palatul Cotroceni, cu miniștrii din Guvern. Potrivit surselor, Klaus Iohannis a plecat, joi dupa amiaza, la Neptun, dupa ce,…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, este chemat la raport in Centrala Ministerului Afacerilor Externe pentru a da explicații privind declarațiile denigratoare la adresa avocatului lui Donald Trump, Rudolph Giuliani. Intr-un comunicat de presa, MAE ii asigura pe partenerii internaționali ca „in…

- In urma dezvaluirilor Sursa Zilei despre deputatul USR Adrian Claudiu Prisnel cercetat in dosarul de spalare de bani al brokerului Cristian Sima, USR a trimis un drept la replica in care demonstreaza fie ca nu ințeleg ce scrie negru pe alb, fie nu vor sa ințeleaga. Alexandra Jeleș, de la departamentul…

- O știre „fake news” de ultima ora propagata pe rețelele de socializare și in mass-media se inscrie in lungul șir al informațiilor prin care se incearca manipularea și intoxicarea opiniei publice cu privire la intervenția jandarmilor in 10 august, in Piața Victoriei. Știrea de tip fake news, lansata…