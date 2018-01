Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila este noul premier al Romaniei, numai ca numirea acesteia nu a fost scutia de controverse. Vorbim despre controverse, mai ales pentru ca nici aparitiile sau declaratiile acesteia nu au fost deloc unele care sa evite declansarea acestora. Astfel, in momentul izubcnirii conflictului…

- Decretul de desemnare a Vioricai Dancila, publicat in Monitorul Oficial, a fost scris greșit, pentru ca s-a omis al doilea nume, Vasilica. Documentul a fost publicat in ultima parte a Monitorului Oficial de miercuri seara, dupa anunțul șefului statului privind decizia de a o accepta pe Dancila ca premier…

- Decretul de desemnare a Vioricai Dancila drept candidat la functia de prim-ministru, publicat in Monitorul Oficial, nu contine numele complet al acesteia, adica Vasilica Viorica Dancila. Totusi, procedura prin care propunerea PSD va fi validata pentru functia de prim-ministru, iar functia sa recunoscuta,…

- Președintele Klaus Iohannis a greșit decretul privind desemnarea Vioricai Dancila la funcția de prim-ministru. Acest document nu conține numele integral, așa cum este în actul de identitate. Potrivit unor surse, decretul ar urma sa fie retras, declarat nul, apoi emis un alt decret…

- Elena Udrea reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a desemnat-o premier pe Viorica Dancila. Udrea spune, intr-o postare pe Facebook, ca se rezuma la a constata ca "un lucru bun sigur s-a intamplat", facand trimitere la propunerea PSD, și anume ca "de data aceasta avem un premier care nu i-a fost indicat…

- Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, este de parere ca desemnarea Vioricai Dancila ca premier al României este rezultatul unui șir de eșecuri în PSD. „Nu cred ca poate fi pusa la îndoiala competența doamnei Dancila, nu este rezultatul unei greșeli personale. A ajuns…

- Presa internationala scrie ca presedintele Klaus Iohannis a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila, subliniind ca Romania va avea pentru prima data o femeie in aceasta functie si ca Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an.

- Presa internationala scrie, miercuri, despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la postul de prim-ministru, mentionând ca România va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an. “România va…

- "Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita suportul Executivului sigur vor prinde contur! O sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti!", a scris pe Facebook Gabriela Firea, dupa anuntul presedintelui de a o desemna pe Viorica…

- Sergei Stanishev, europarlamentar și președinte al Partidului Socialist European, i-a transmis un mesaj de susținere Vioricai Dancila, prin care o felicita pentru nominalizarea in funcția de premier al Romaniei. „Felicitari, Viorica Dancila! O felicit pe prietena mea Viorica…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a salutat miercuri decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila in functia de premier al Romaniei, exprimandu-si speranta intr-o buna cooperare a noului Cabinet cu Comisia Europeana. "Salut decizia presedintelui…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a salutat miercuri decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila în functia de premier al României, exprimându-si speranta într-o buna cooperare a noului Cabinet cu Comisia Europeana.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- Liderul socialiștilor europeni, Sergei Stanishev, transmite un mesaj de felicitari, dupa ce europarlamentarul PSD, Viorica Dancila a devenit premierul desemnat.Citește și: Klaus Iohannis a ACCEPTAT propunerea PSD de premier, Viorica Dancila ”Am felicitat-o pe prietena mea Viorica Dancila…

- Presedintele Klaus Iohannis a acceptat-o pe Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, aceasta urmand sa fie al treilea premier al PSD in ultimul an. PNL si USR nu au venit cu variante de premier, in timp ce liderul PMP, Traian Basescu, a avut doua: Siegfried Muresan si Eugen Tomac.

- Președintele Klaus Iohannis s-a întânit miercuri dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni, cu Viorica Dancila, propunerea PSD la funcția de prim-ministru, potrivit unor surse citate de Antena 3. Întâlnirea are loc dupa consultarile președintelui cu partidele politice. …

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, se afla, la ora transmiterii stirii, la Palatul Cotroceni, unde discuta cu presedintele Klaus Iohannis, au declarat surse oficiale pentru MEDIAFAX. Potrivit surselor citate, Viorica Dancila a ajuns la Palatul Cotroceni dupa ce…

- Europarlamentarul Catalin Ivan scrie ca nominalizarea Vioricai Dancila pentru funcția de premier ii va asigura al doilea mandat președintelui Klaus Iohannis dar, in același timp, va „concentra puterea in mainile unui singur om”. El afirma, de asemenea, ca mai mulți membrii ai Parlamentului European…

- Atitudinea lui Iohannis este un semnal negativ pentru protestatarii care, în ultima vreme, au propus soluția alegerilor anticipate, scrie publicația Sputnik. Site-ul rusesc Sputnik este de parere ca președintele Klaus Iohannis va accepta propunerea Vioricai Dancila în funcția de…

- "In principiu n-au nimic, deocamdata, impotriva doamnei Viorica Dancila, n-au nicio informatie sau elemente care sa-i faca sa nu o sustina, dar ei vor adopta o decizie intr-un for statutar”, adeclarat Dragnea.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul consultarilor…

- Social-democratii au nominalizat-o in sedinta Comitetului Executiv National de marti pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru. Opozitia sustine alegeri anticipate. De menționat ca, in aceste momente, Klaus Iohannis se consulta cu partidele si formatiunile reprezentate in Parlament,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social democratilor pentru functia de premier europarlamentarul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. I am prezentat presedintelui in mod…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, a fost autoarea unei mari gafe in timpul unui interviu dat in martie 2017, cand a declarat ca Pakistanul si Iranul sunt „state membre“ ale UE. Citeste mai mult: adev.ro/p2owor

- Alina Mungiu – Pippidi da semnalul inaintea consultarilor de la Cotroceni. Politologul sustine ca varianta PSD de a o propune pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru este una buna. "Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European", a explicat aceasta la Realitatea TV.Citeste…

- Viorica Dancila a fost validata pentru functia de premier si de cei de la ALDE. Comitetul Executiv al partidului s-a întrunit miercuri dimineata pentru a dat un vot propunerii PSD pentru sefia Guvernului. Membrii Biroului Politic ALDE au votat cu unanimitate de voturi sustinerea…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan dezvaluie, pe Facebook, ca propunerea colegei sale Viorica Dancila pentru funcția de premier al Romaniei a starnit ”perplexitate și amuzament” in Parlamentul European.

- ALDE a decis astazi, in sedinta Biroului Politic Central, sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier, aceasta fiind propunerea PSD, dupa demisia lui Mihai Tudose, informeaza Mediafax.Mai multi lideri ai ALDE, printre care Teodor Melescanu, Andrei Gerea, Daniel Chitoiu si Gratiela…

- Presedintele social-democratilor suceveni, senatorul Ioan Stan, considera ca propunerea PSD pentru functia de premier, in persoana europarlamentarului Viorica Dancila, este o alegere foarte buna. Ioan Stan a declarat ca in sedinta Comitetului Executiv al PSD de ieri a votat pentru nominalizarea ...

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, a fost autoarea unei mari gafe in timpul unui interviu dat in martie 2017, cand a declarat ca Pakistanul si Iranul sunt „state membre“ ale UE.

- Dupa ce Mihai Tudose a demisionat, mai-marii Partidului Social Democrat au ales, marți, ca propunerea formațiunii pentru funcția de premier sa fie europarlamentarul Viorica Dancila. Ramane de vazut daca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi de acord cu aceasta propunere. In cazul in care Dancila…

- Coaliția PSD-ALDE pregatește in detaliu consultarile de miercuri, de la Cotroceni. Pentru a se asigura ca nu vor fi refuzați de Iohannis, liderii coaliției merg in fața președintelui pregatiți.Senatorul Claudiu Manda a dezvaluit, marți seara, la Antena 3, ca reprezentanții coaliției (Liviu…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara in istoria PSD cand un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile in Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei in functia de prim-ministru va schimba…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu s-a aflat printre propunerile de premier al PSD facute marți în CExN, însa fostul ministru a dezvaluit, la Antena 3, motivele pentru care a renunțat la aceasta nominalizare, deși o ”motiva”. ”M-a propus organizația de…

- Grupul eurodeputatilor romani din Grupul S&D din Parlamentul European isi exprima totalul sprijin pentru nominalizarea Vioricai Dancila pentru pozitia de prim ministru, se arata intr-un comunicat semnat de mai mulți europarlamentari.

- Fostul președinte, Traian Basescu, critica nominalizarea de catre PSD a Vioricai Dancila pentru funcția de premier, o ”alta perla teleormaneana marca Daddy”. Basescu lanseaza și un apel catre președintele Klaus Ioahnnis de a-și juca cartea și de a nominaliza un premier din...

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. „Daca colegii au…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen spune ca nu o cunoaste.

- Dupa vestea ca Viorica Dancila, apropiata lui Dragnea, este propunerea oficiala a PSD pentru funcția de premier, Rares Bogdan a ridicat o întrebare legitima: Iohannis trebuie s-o accepte pe Viorica Dancila ca premier?

- Dupa propunerea europarlamentarului Viorica Dancila in functia de premier, liderul PSD, Liviu Dragnea, a iesit intr-o conferinta de presa pentru explicatii. Intrebat de jurnalisti ce o recomanda pe Dancila pentru aceasta functie, Dragnea i-a facut un portret succint europarlamentarului. Dragnea sustine…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, au declarat surse din partid. Ulterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat,…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat, intre altele, ca aceasta a spus ca va continua legile...

- Sedinta Comitetul Executiv al PSD s-a incheiat, iar liderii social-democrati au votat-o pe Viorica Dancila, europarlamentar de Teleorman, pentru functia de premier, votul inregistrand o singura abtinere. Viorica Dancila este propunerea de premier cu care PSD va merge in fata presedintelui Klaus Iohannis,…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat marți, dupa propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier PSD, ca raspunderea pentru guvernarea catastrofala este exclusiva a PSD și cere alegeri anticipate.

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu afirma ca s-a retras de pe lista propunerilor pentru functia de premier pentru ca nu a dorit sa se imparta voturile in CExN al PSD. "Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu…

- Au aparut si primele reactii dupa a doua sedinta a PSD. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu sustine ca este increzator ca presedintele Klaus Iohannis nu va refuza propunerea pe care social-democratii o vor inainta pentru functia de premier. "Nu vad de ce ar refuza presedintele Iohannis.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a salutat nominalizarea eurodeputatei Viorica Dancila pentru funcția de premier PSD, spunand ca este un om apropiat de partid. „Ma bucura foarte mult. PSD...

- Radu Tudor a vorbit despre propunerea PSD pentru funcția de premier, spunând ca se așteapta sa ramâna Viorica Dancila, deoarece „din cei patru candidați, Fifor, Andronescu, Stanescu și Dancila, trei au refuzat”. „Nu exista motive serioase ca aceasta propunere…

- Ultimele miscari de pe scena politica a Romaniei, poate duce la indeplinirea unui scenariu greu de imaginat in urma cu ceva timp. Astfel, tensiunile din PSD poate duce la o victorie greu de imaginat a opozitiei. Miza ar fi in toate cazurile functia de premier. In ultima perioada au aparut tensiuni…