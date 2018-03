Ce a ucis-o de fapt pe Israela

Stiri pe aceeasi tema

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a pus mana pe stenogramele din dosarul ”Prostituate de lux din cazinouri”. Este absolut incredibila metoda prin care Vasile Balint, supranumit Sile Camataru, racola victimele. Mafiotul “culegea” tinerele de pe Facebook și le promitea ca vor face parte din “familia…

- Noi detalii halucinante ies la iveala dupa moartea Israelei Vodovoz. Celebra femeie de afaceri ar fi avut probleme cu depresia și ar fi incercat de mai multe ori sa se sinucida. In ultimii 10 ani, Israela ar fi avut trei tentative de sinucidere. Psihoterapeuta Israelei susține ca ea ar fi avut mai multe…

- Un accident teribil a avut loc in Targu Jiu, informeaza gorj-domino.ro. Autoturismul in care se aflau doi tineri a intrat intr-un cap de pod. Un tanar de 22 de ani a murit, iar un altul, de 21 de ani, se afla in stare grava la spital. ISU Gorj a primit un apel telefonic la ora […] The post Accident…

- Olivia Steer a vorbit deschis despre drama prin care a trecut. Jurnalista a povestit cea mai grea perioada din viața ei, cand și-a pierdut sora. Soția lui Andi Moisescu nu și-a putut stapani lacrimile, in timp ce povestea despre pierderea pe care a suferit-o. Sora ei s-a luptat cinci ani cu necruțatoarea…

- HOROSCOP 17 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Horia Moculescu a fost invitat la emisiunea „Rai da’ Buni”, moderata de Mihai Morar, unde a dezvaluit care ii sunt dorințele. Artistul a mai spus ca-i mandru de faptul ca este roman. Horia Moculescu va implini, duminica, 81 de ani si pentru a-l sarbatori, Mihai Morar i-a oferit in dar un tort, special…

- Fostul soț al Israelei Vodovoz este in continuare in stare de șoc. Liviu Arteni spune ca este foarte afectat de moartea femeii de afaceri. El a declarat ca nu mai are rost sa traiasca și ca vrea sa moara. Vizibil afectat și un pic incoerent, Liviu Arteni a oferit un interviu telefonic in cadrul unei…

- Moartea Israelei este inca des dezbatuta, la fel cum a precizat și Mircea N. Stoian intr-un articol pe blogul sau personal. Jurnalistul a marturisit care sunt greșelile care au omorat-o pe Israela, iar una din acestea a fost ca și-a dorit publicitatea cu orice preț și orice risc. “Moartea tragica a…

- Crima din Timișoara a șocat o țara intreaga! In timpul cercetarii la fața locului, un polițist a fost fotografiat plangand. Cand a intrat in casa in care fetița de numai patru ani a fost ucisa cu sange rece de mama ei, criminalistul nu s-a putut abține. Oana Neț i-a taiat venele fiicei sale și a […]…

- Moartea Israelei Vodovoz a cazut ca un fulger in showbiz-ul romanesc. Vedeta a fost gasita fara suflare in baia propriei locuințe. In urma necropsiei, medicii legiști au declarat ca fosta femeie de afaceri a decedat in urma unei hemoragii interne pe care i-a provocat-o inelul gastric pe care vedeta…

- Taxa auto revine din vara. Ea ar urma sa fie intre 50 și 3.000 de euro, in funcție de norma de poluare, informeaza Digi 24. Cea mai probabila soluție ar fi o taxa platita o singura data, la inmatricularea mașinii, dupa care proprietarul automobilului va plati un impozit progresiv, dupa modelul german.…

- Clarvazatoarea Maria Ghiorghiu a postat un nou mesaj ingrijorator. Ea a scris despre o seria de premoniții sumbre. Potrivit prezicatoarei, zona de vest a Romaniei se va confrunta cu inundații devastatoare. Aceasta susține ca fenomenele extreme care vor avea loc in Banat vor face victime omenești. Cunoscuta…

- Subiectul morții Israelei Vodovoz a fost intens dezbatut in ultima perioada. Mircea N. Stoian a scris despre drama celebrei femei de afaceri și crede ca ar putea fi o sursa de „invațaminte pentru manjii tineri”. Jurnalistul considera ca fosta balerina a murit cu zile. El a vorbit, pe blogul personal,…

- Trupul neinsuflețit al Israelei Vodovoz s-a aflat de vineri seara la INML, dar pana ieri nu a venit nimeni sa il ridice. Baiatul și fata femeii de afaceri au apelat la transportul funerar. Hillal si Ianiv, care-i vor mosteni intreaga avere, o inmormanteaza pe Israela in țara ei natala, Israel. Sicriul…

- Un belgian s-a trezit ca a devenit, de nicaieri, cel mai bogat om din lume, cand a vazut ca in cont i-au fost tranferați 2.000 de miliarde de euro. Luc Mahieux, un locuitor din Dinant, Belgia, a vazut pe 7 februarie ca in contul sau au fost transferați 2.000 de miliarde de euro. Acceasta suma ar […]…

- Israela s-a stins din viața in urma cu cateva zile, iar pana astazi nu s-a auzit nimic de fostul ei soț, Liviu Arteni, daca a aflat de moartea Israelei. Ei bine, sora barbatului a rupt tacerea și a marturisit ca Liviu este in stare de șoc. Femeia a mai declarat ca fratele ei nu va […] The post A aparut…

- Biletele pentru intalnirea Romania – Elvetia, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Cupei Federatiei, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro, la preturi cuprinse intre 75 de lei si 130 de lei, informeaza FR Tenis.Preturile tichetelor sunt de 130 de lei la Inelul I, 95 de lei…

- Ștefan Stan a dat recital pe o strada din Londra, unde a interpretat o piesa in limba engleza, alaturi de doua fete și de cațiva instrumentiți. El a fost aplaudat la scena deschisa de oamenii care s-au strans repede in jurul lui. La cantarea oferita de artist s-a ”lipit” un londonez care consumase ceva…

- Parintele Burlacu, din Bacau, a fost cel care l-a ajutat pe Liviu Arteni sa scape de patima cu bautura și a stat un timp sub ingrijirea lui, la rugamintea Israelei. Liviu Burlacu este șeful Centrului Oxigen, care ajuta persoanele care au probleme cu alcool, și care, de altfel, susține ca a vorbit cu…

- Israela s-a stins din viata la 70 de ani, ea fiind gasita fara suflare in baie. De-a lungul timpului, insa, ea a fost implicata in numeroase scandaluri si nu doar cu fostul ei sot, ci si cu Adriana Iliescu, femeia devenita mama la 67 de ani. Cele doua au fost invitate sa comenteze asupra a cum vede…

- Trecerea in nefiinta a Israelei Vodovoz a indoliat o tara intreaga! Ea a fost gasita moarta, vineri seara, de avocata ei. Femeia a mers la locuinta sa, ingrijorata ca nu mai raspunde la telefon. Acolo a descoperit trupul neinsufletit al Israelei, zacand in baie. Femeia de afaceri locuia singura de ceva…

- WhatsApp a schimbat discret modalitatea prin care pot fi șterse mesajele trimise din greșeala, marind considerabil intervalul de timp in care utilizatorul poate face asta. Opțiunea de ștergere a mesajelor a fost introdusa de WhatsApp in octombrie anul trecut. Aceasta le permitea utilizatorilor sa ștearga…

- Deși puțina lume știe, Israela Vodovoz și Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, au fost implicata, in urma cu ceva timp, intr-un scandal de proporții. Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuința ei in urma cu cateva zile, mai exact in data de 9 martie . Cunoscuta pentru faptul ca a…

- Lamaia are beneficii uimitoare pentru sanatate. Potrivit studiilor, coaja lamaii contine de 5 pana la 10 ori mai multe vitamine decat sucul in sine de la acelasi fruct. Coaja ajuta la eliminarea toxinelor din corp. A fost demonstrat ca lamaia are o eficienta sporita si reduce celulele canceroase prezente…

- Vremea va fi deosebit de calda duminica, pe 11 martie 2018, anunța prognoza meteo ANM. Temperaturi ridicate vor fi și la inceputul noii saptamani. Potrivit ANM, in noaptea de duminica spre luni, cerul va avea innorari temporare Prognoza meteo pentru duminica, 11 martie 2018, in București Vremea va fi…

- Laura Cosoi s-a iubit timp de cinci ani cu Smiley, dar in 2012 s-au despartit. Cei doi au ramas, insa, in relatii bune si vorbesc ocazional. In prezent, artistul este implicat intr-o relatie cu Gina Pistol. De Ziua Internaționala a Femeii, Laura Cosoi a primit un cadou la care, mai mult ca sigur, nu…

- Israela a fost gasita moarta in locuința ei. A murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. Pe 8 februarie a avut ultima intervenție la televizor. Ocazie cu care a vorbit despre boala cu care se confrunta și care nu ii da place […] The post…

- Ignorand complet toate studiile care nu au gasit vreo corelație intre violența din jocuri video și tendințele agresive din lumea reala, Donald Trump a prezentat un colaj video cu cele mai violente jocuri. In urma celui mai recent atentat dintr-o școala americana, președintele Statelor Unite s-a straduit,…

- Lupta pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF) intre Ionut Lupescu si Razvan Burleanu se anunța una foarte echillibrata. Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, și-a exprimat punctul de vedere vis-a-vis de diaputa dintre cei doi și anticipeaza o lupta stransa. „Nu sunt eu cel care…

- Gest teribilist, de 8 martie, al unei eleve a Colegiul Economic „Partenie Cosma” din Oradea. S-a taiat la maini si la gat in toaleta liceului si a fost transportata de urgenta la spital. Ranile nu i-au pus in pericol viata, asa ca medicii au hotarat sa o transfere in sectia de neuropsihiatrie a spitalului…

- EXATLON 7 martie. Clipe de coșmar a trait unul dintre participanții aflați la indragitul concurs care se filmeaza in Republica Dominicana. In timpul unei probe care s-a desfașurat pe plaja, el s-a accidentat cumplit, iar in ajutorul sau au fost chemați de urgența medicii. EXATLON 7 martie. El e concurentul…

- O tanara in varsta de 19 ani, din municipiul Barlad, județul Vaslui, a plecat de acasa in urma cu doua saptamani și nu s-a mai intors pana in prezent. Disperat, tatal fetei, Ioan Tantu, face apel prin presa la cei care știu ceva de fata lui, pentru ca, din cate suspecteaza el, aceasta ar fi […] The…

- Calin Geambașu continua sa-și acuze parinții și dezvaluie noi amanunte din relația lor. Artistul a spus la ”Rai, da buni”, emisiune moderata de Mihai Morar, ca și-a ajutat parinții cu bani, dar el nu a primit absolut nimic de la ei. Calin Geambașu a mai spus ca relația pe care o are cu tatal sau […]…

- Israela și Liviu au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul romanesc. Diferența de varsta dintre cei doi nu a stat in calea iubirii lor, insa povestea lor de dragoste s-a incheiat. Cei doi au fost protagoniștii unui scandal monstru atunci cand s-au desparțit, Liviu plecand in…

- Autoritațile din Michigan sunt șocate de cazul modelului Lauren Stuart (45 de ani), care și-a ucis intreaga familie, apoi s-a sinucis. Trupurile neinsuflețite ale celor patru au fost gasite de poliție in casa lor. Lauren și-a impușcat cei doi copii și pe soțul ei, iar motivul este unul care intrece…

- O intreaga comunitate este in stare de șoc, la Beliu, in județul Arad, dupa ce un student eminent, care avea și in liceu numai note de 10, a murit, marți dimineața, la spital. Tanarul era internat la Ineu, de cateva zile, iar apropiații credeau ca acesta a suferit complicații din cauza unei raceli.…

- Iarna revine in forța! Pe ultima suta de metri, luna februarie aduce ninsori și un ger naprasnic. Vom avea parte de temperaturi scazute in aproape toata tara. Temperaturile pleaca de la -16° C, in Nord, si ajung pana la 5° C, in Dobrogea, iar viteza vantului poate ajunge pana la 34 km/h. In București,…

- Dupa ce Cancan.ro a intrat in posesia unei informații conform careia Elena Basescu este insarcinata cu iubitul ei, Catalin Tomata, bruneta a scris un mesaj pe pagina ei oficiala de Facebook. EBA a spus ca este foarte bucuroasa și le-a mulțumit tuturor pentru mesajele frumoase, dar nimeni n-a ințeles…

- Victor Pițurca, fost selecționer al Romaniei, se intoarce in fotbal. Dupa ce și-a incheiat conturile cu Al Ittihad acum mai bine de doi ani de zile, Pițurca va reveni pe banca tehnica in Arabia Saudita, la o echipa prestigioasa, informeaza Adevarul. Este vorba de echipa Al Ahli Jeddah, aflata pe locul…

- Ca-n filme! O femeie de 26 de ani din India a șocat pe toata lumea cu povestea ei. Krishna Sen a fost arestata dupa ce s-a prefacut a fi barbat și s-a casatorit pentru a obține zestre. Femeia merita un premiu pentru actorie! Pentru a pastra aparențele, Sen fuma și bea extrem de mult, vorbea cu o […]…

- Bianca Petronela Nedelcu, fetita bolnava de cancer careia parintii i-au refuzat tratamentul, a murit. Petronela avea 8 ani. Cazul ei a fost prezentat la „Acces direct”. Mara Banica s-a implicat personal pentru ca Petronela sa fie operata. Din nefericire, micuta s-a stins din viata. „Ea e Petronela,…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a detonat bomba inceputului de an, publicand, in exclusivitate, imagini in care ambasadoarea Olandei apare la aceeasi masa, de Revelion, cu "Regele Asfaltului" Nelu Iordache, se pare ca Stella Ronner Grubacic s-a suparat rau de tot pe publicatia noastra!…

- Detalii despre nunta Principelui Nicolae cu Ana Maria Binder. Nicholas Michael Medforth-Mills era cunoscut tuturor, pana in vara lui 2015, drept Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills sau, mai pe scurt, Principele Nicolae. Și-a pierdut titlul de ”Principe” și eticheta ”de Romania” dupa ce i-a maniat…

- Ambasadoarea Olandei in Romania, Stella Ronner-Grubacic, se afla in centrul unui scandal dupa ce Cancan.ro a dezvaluit ca a petrecut revelionul alaturi de familia omului de afaceri Nelu Iordache, condamnat in prima instanta intr-un dosar DNA. Ambasada Olandei a sustinut ca Stella Ronner-Grubacic nu…