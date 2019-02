Stiri pe aceeasi tema

- O persoana inarmata, care mergea pe bicicleta, a deschis focul in fața casei unui localnic din Birmingham. Zeci de polițiști au impanzit locul in care a avut loc agresiunea. Incidentul a avut loc, sambata seara, in Erdington, o suburbie a orașului britanic Birmingham. "Mai multe persoane care mergeau…

Biletele pentru noua ruta sunt deja in vanzare și pot fi rezervate pe wizzair.com sau prin intermediul aplicației mobile WIZZ de la doar 104 RON, și includ un bagaj gratuit de mana

- Ciclistul galez Geraint Thomas a primit un nou trofeu de castigator al Turului Frantei, in locul celui care i-a fost furat in luna octombrie, a anuntat echipa Sky. Thomas, in varsta de 31 ani, a obtinut prima victorie din cariera sa intr-un Mare Tur, in luna iulie, in Hexagon. El intrat in posesia unei…

- Este vorba despre Birmingham (Marea Britanie), cursa fiind operata de Wizz Air, anunța compania aeriana cu cea mai rapida creștere în Europa. Cursa va pleca în fiecare zi de miercuri, respectiv duminica. Biletele pentru noua ruta sunt deja puse în vânzare, pot fi rezervate…

- Rubie Marie avea doar 15 ani cand s-a casatorit impotriva vointei ei cu respectivul barbat, iar acesta a incercat din rasputeri sa o lase insarcinata, pentru a se putea intoarce in Marea Britanie, scrie kfetele.ro. Citeste si O femeie de 100 de ani a fost violata de un barbat de 20 de ani…

- Cazul unui furt din Marea Britanie a devenit viral pe rețelele de socializare dupa ce hoțul care a furat un laptop s-a oferit sa-i trimita victimei documentele de care avea nevoie, scrie The Mirror. Un student de la universitatea din Birmingham s-a trezit fara laptop, dar la scurt timp dupa aceea a…

- Potrivit organizatiei, vina pentru aceasta crestere o poarta majorarea chiriilor, scaderea alocatiilor sociale si scumpirea locuintelor accesibile, mai ales in orase mari cum sunt Londra si Birmingham, potrivit Agerpres."Faptul ca 320.000 de oameni din Marea Britanie au cazut victima crizei…

- Faptul ca una din 200 de persoane din Marea Britanie este fara adapost inseamna o crestere de 4% in mai putin de un an, in pofida angajamentelor guvernului de a reglementa aceasta problema, a anuntat joi organizatia de caritate Shelter, citata de Reuters. Potrivit organizatiei, vina pentru aceasta…