Cunoscuta jurnalista Cristina Țopescu a facut o declarație neașteptata cu privire la show-ul de televiziune Vocea Romaniei de la ProTV. Conform Libertatea , jurnalista a subliniat cu privire la spectacolul de talente urmatoarele: „Nu știu voi, dar eu intelectuala fina nefiind, ma uit pe Pro la Vocea, ma relaxeaza și ma minunez ce resursa de talent inepuizabila are poporul asta. Imi dau și lacrimile din cand in cand, c-așa-s eu, gasculița sentimentala, cum singura recunosc. Foarte talentați suntem, ma oameni buni, senzaționaaali !!! Asta in compensație, probabil, la proștii care ne conduc. Da’…